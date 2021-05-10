В России жителям ОРДЛО предоставили «новые права»

В России решили не нарушать "политические права" жителей так называемых республик "ДНР" и "ЛНР", разрешив им участвовать в выборах в 2021 году. Слова секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака цитирует ТАСС.

Выборы в РФ. Фото из открытых источников

Речь идет о жителях оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, которые приняли российское гражданство. По словам Турчака, гражданин РФ, "независимо от территории и места, где он проживает", имеет политправа, и их нельзя нарушать.

Турчак заявил, что в ОРДЛО пожелали принять российское гражданство 500 тыс. человек. Сообщается, что они смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ в 2021 году.

Как известно, президент России Владимир Путин в 2019 году выдал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства в оккупированных РФ районах Украины. Паспорта начали выдавать 14 июля, документы "штампуют" в Ростовской области.

Напомним, военная ситуация вблизи линии разграничения на Донбассе продолжает накаляться с каждым днем. В зоне ООС не прекращались нарушения режима тишины со стороны боевиков даже в праздничные выходные.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", некоторые отечественные эксперты прогнозировали, что уже этой весной Россия может признать независимость Донбасса или же объявить о его присоединении к федерации. Однако ни один из сценариев не был разыгран. Как объяснил в разговоре с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым руководитель МИД России Сергей Лавров, признание Донбасса зависит от некоторых международных документов. Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил ситуацию на Донбассе с Абхазией и Южной Осетией.

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