В России жителям ОРДЛО предоставили «новые права»

BTC/USD
57698.05
ETH/USD
4132.96
LTC/USD
384.32
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В России решили
не нарушать "политические права" жителей так называемых республик "ДНР" и "ЛНР",
разрешив им участвовать в выборах в 2021 году. Слова секретаря генсовета
"Единой России" Андрея Турчака цитирует ТАСС.
Выборы в РФ. Фото из открытых источников
Речь идет о
жителях оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, которые
приняли российское гражданство. По словам Турчака, гражданин РФ, "независимо от
территории и места, где он проживает", имеет политправа, и их нельзя нарушать.
Турчак заявил,
что в ОРДЛО пожелали принять российское гражданство 500 тыс. человек. Сообщается,
что они смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ в 2021 году.
Как известно,
президент России Владимир Путин в 2019 году выдал указ, которым упростил
порядок получения российского гражданства в оккупированных РФ районах Украины. Паспорта
начали выдавать 14 июля, документы "штампуют" в Ростовской области.
Напомним, военная
ситуация вблизи линии разграничения на Донбассе продолжает накаляться с
каждым днем. В зоне ООС не прекращались нарушения режима тишины со стороны
боевиков даже в праздничные выходные.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", некоторые отечественные эксперты прогнозировали, что уже
этой весной Россия
может признать независимость Донбасса или же объявить о его присоединении к
федерации. Однако ни один из сценариев не был разыгран. Как объяснил в
разговоре с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым руководитель МИД
России Сергей Лавров, признание Донбасса зависит от некоторых международных
документов. Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил ситуацию на Донбассе с Абхазией и Южной
Осетией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости