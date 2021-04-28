У Путина объяснили, почему Россия до сих пор не признала Донбасс

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Вечканова Елена
Некоторые отечественные
эксперты прогнозировали, что уже этой весной Россия может признать независимость
Донбасса или же объявить о его присоединении к федерации. Однако ни один из
сценариев не был разыгран. Как объяснил в разговоре с российским пропагандистом
Дмитрием Киселевым руководитель МИД России Сергей Лавров, признание Донбасса
зависит от некоторых международных документов.
Сергей Лавров. Фото: РИА Новости
По словам
Лаврова, военная ситуация на востоке Украины очень напоминает случившееся в Грузии,
когда отделились Южная Осетия и Абхазия. Однако чиновник подчеркнул, что, в отличие от Донбасса, эти две самопровозглашенные республики Россией были
признаны.
Причина в том,
что военные действия на территории Донецкой и Луганской областей обсуждались на
высоком уровне и были зафиксированы в соответствующих документах. Как объяснил
Лавров, РФ чтит "Минские соглашения" — результат 17-часовых переговоров между
Украиной, Францией, Германией и Россией. Политик утверждает, что ООН одобрил
этот документ, а, значит, Россия выполняет все прописанные требования.
В Грузии же аналогичных
договоренностей, по словам Сергея Лаврова, заключено не было. При этом глава
МИД РФ утверждает, что их страна якобы пыталась помочь Грузии наравне с
европейскими странами "урегулировать конфликт".
Однако, как
акцентирует Лавров, Михеил Саакашвили, будучи на тот момент президентом, подписал
международный документ, отказавшись от некоторых ключевых положений,
прописанных в нем.
При этом,
возвращаясь к теме Донбасса, чиновник говорит, что Украина договоренности "Минска"
не выполняет. По мнению Лаврова, такое поведение плюс "молчанка" Запада показывает
лишь беспомощность иностранных партнеров.
Вместо справки. Южная Осетия и Абзахия исторически являются регионами Грузии. В Осетии заявили о независимости еще весной 1992 года, в Абхазии — годом позже. До 2000-х годов на ситуацию в Грузии международное сообщество особо не обращало внимания. Однако летом 2008 года в Южной Осетии вспыхнул вооруженный конфликт, в котором приняли участие и Грузия, и Абхазия. В данный момент эти республики признаны лишь пятью государствами мира — Россией, Сирией, Венесуэлой, Науру и Никарагуа.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему Лавров считает, что президента Украины Владимира Зеленского Россия должна держать "на крючке".
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