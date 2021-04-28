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У Путина объяснили, почему Россия до сих пор не признала Донбасс

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил ситуацию на Донбассе с Абхазией и Южной Осетией

28 апреля 2021, 12:59
Автор:

Вечканова Елена

Некоторые отечественные эксперты прогнозировали, что уже этой весной Россия может признать независимость Донбасса или же объявить о его присоединении к федерации. Однако ни один из сценариев не был разыгран. Как объяснил в разговоре с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым руководитель МИД России Сергей Лавров, признание Донбасса зависит от некоторых международных документов.

У Путина объяснили, почему Россия до сих пор не признала Донбасс

Сергей Лавров. Фото: РИА Новости

По словам Лаврова, военная ситуация на востоке Украины очень напоминает случившееся в Грузии, когда отделились Южная Осетия и Абхазия. Однако чиновник подчеркнул, что, в отличие от Донбасса, эти две самопровозглашенные республики Россией были признаны.

Причина в том, что военные действия на территории Донецкой и Луганской областей обсуждались на высоком уровне и были зафиксированы в соответствующих документах. Как объяснил Лавров, РФ чтит "Минские соглашения" — результат 17-часовых переговоров между Украиной, Францией, Германией и Россией. Политик утверждает, что ООН одобрил этот документ, а, значит, Россия выполняет все прописанные требования.

В Грузии же аналогичных договоренностей, по словам Сергея Лаврова, заключено не было. При этом глава МИД РФ утверждает, что их страна якобы пыталась помочь Грузии наравне с европейскими странами "урегулировать конфликт".

Однако, как акцентирует Лавров, Михеил Саакашвили, будучи на тот момент президентом, подписал международный документ, отказавшись от некоторых ключевых положений, прописанных в нем.

При этом, возвращаясь к теме Донбасса, чиновник говорит, что Украина договоренности "Минска" не выполняет. По мнению Лаврова, такое поведение плюс "молчанка" Запада показывает лишь беспомощность иностранных партнеров.

Вместо справки. Южная Осетия и Абзахия исторически являются регионами Грузии. В Осетии заявили о независимости еще весной 1992 года, в Абхазии — годом позже. До 2000-х годов на ситуацию в Грузии международное сообщество особо не обращало внимания. Однако летом 2008 года в Южной Осетии вспыхнул вооруженный конфликт, в котором приняли участие и Грузия, и Абхазия. В данный момент эти республики признаны лишь пятью государствами мира — Россией, Сирией, Венесуэлой, Науру и Никарагуа.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему Лавров считает, что президента Украины Владимира Зеленского Россия должна держать "на крючке".

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Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4715136
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