В России журналиста оштрафовали за пропаганду наркотиков

Российский суд вынес решение о взыскании штрафа с известного журналиста и блогера, ведущего авторского шоу Юрия Дудя. Кстати, это уже не первый раз, когда Дудь попадает в такую ситуацию. Ранее интервью блогера вызвало недовольство у белорусов, подавших на его в суд. Об этом пишет УНИАН.



Ведущего оштрафуют за интервью, фото из открытых источников

Юрий Дудь брал интервью у украинца Ивана Рудского (видеоблоггер EeOneGuy) и известного рэпера Моргенштерна, которому запрещено выступать в Украине. Журналист всех гостей спрашивает употребляют ли они запрещенные вещества. Гости на шоу в деталях делятся о таком опыте. В этом судьи видят нарушения законодательства — пропаганду употребления запрещенных наркотических веществ.



За эти вопросы гостям Дудь заплатит штраф в размере 100 000 российских рублей. Во время последних интервью с вышеупомянутыми персонами гости рассказывали о своем опыте и зависимы ли они от наркотиков.

Адвокат Дудя отмечал, что в действиях блогера нет состава преступления, поэтому дело надо закрыть. Сам блогер и ведущий рассказал, что говорил о том, что употреблять наркотики — это незаконно и опасно. Журналист отвергает обвинения в пропаганде.

Доказательства по делу — проведение психолингвистических экспертиз интервью. Известно, что эксперты подтвердили факты пропаганды в записях. Отметим, что интервью у Ивана Дудь брал еще в марте 2021 года. Тогда видеоблоггер пожаловался, что часть его слов о Голодоморе и репрессиях была вырезана, пишет УП.

Портал "Комментарии" писал, почему после интервью с Тимой Белорусских российского блогера вызвали в суд. Сообщается, что Ленинский суд Минска рассматривает дело по иску владельцев лейбла Kaufman о защите чести и достоинства против певца Тима Белорусских и Юрия Дудя.

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