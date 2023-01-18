В России журналиста оштрафовали за высказывание о войне в Украине: что тот сказал

Путинский режим внимательно отслеживает то, что говорят журналисты, блогеры, да и обычные люди в соцсетях, панически боясь, что в головах россиян может появиться мысль о том, что Россия напала на Украину и ведет войну против другого суверенного государства. Именно поэтому в России замредактора издания "Якутия.Инфо" Тимофея Ефремова суд оштрафовал на 30 тыс. руб. (около 15 тыс. грн) за сказанное в эфире телеканала "Дождь" слово "фронт". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Медуза".

Флаг России. Фото: из открытых источников

Контролирующие органы возмутила фраза Ефремова: "Женщину же на фронт не отправишь". В суде отметили, что в корне неверно использовать слово "фронт", которое непосредственно касается войны, чего, по мнению российских судей, в Украине нет, а есть "военная спецоперация". Следовательно, сказанное дискредитирует российскую армию.

Если бы журналист использовал термин "линия соприкосновения", то к нему не было бы вопросов, но в данном случае он совершил грубую ошибку.

Верховный суд Якутии вернул дело на повторное рассмотрение, однако после этого его закрыли.

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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что Россия хочет в течение полгода перехватить инициативу и положить конец контрнаступательным успехам Украины. Также подчеркивает, что за последние 11 месяцев страна-агрессор не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине. Как события могут развиваться в обозримом будущем? Есть ли возможность положить конец войне в этом году? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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