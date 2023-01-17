Здесь вам не рады: россиянам еще сильнее усложнили получение виз в Европу

Гражданам России кардинально усложнили выдачу виз в европейские страны, несмотря то, что полный запрет въезда действует пока только в 6 государствах Евросоюза. Консульства прекратили выдавать гражданам РФ визы на срок более года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "РБК-Украина".

Российский паспорт. Фото: gettyimages.com

Ужесточения условий въезда в страны ЕС и трудности в оформлении шенгенских виз отмечают и в российском МИД, и туроператоры.

Стоит напомнить, что полный запрет на въезд для российских туристов на данное время действует на территории шести стран: Латвии, Литы, Польши, Финляндии, Чехии и Эстонии. Другие европейские государства хоть и ужесточают санкции против России, но пока не решаются полностью запретить въезд гражданам РФ. Зато действуют так называемые "визовые барьеры" – без формального отказа в выдаче виз россиянам выдвигают заведомо невыполнимые условия. Например, оплату визовых сборов через западные банки, страховой полиса иностранной компании.

Также сведено к минимуму оформление многократных виз.

"Про мультишенген на 2 и 3 года, и, тем более, 5 лет можно забыть. Хорошо, если оформят многократную визу на 6 месяцев или год. Со слабой визовой историей дадут только однократную визу под сроки поездки", – поделился представитель одного из российских туроператоров.

Также без каких-либо объяснений могут выдать визу на меньший срок, нежели об этом просят российские туристы. В 2023 году новых визовых правил для граждан РФ пока не ввели. Как не странно, больше всего требовательным к российским туристам в Германии: там просят предоставить счет в банке, работающий на территории ЕС и страховку европейской страховой компании. Аналогичные правила также действуют в Словении и Мальте.

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