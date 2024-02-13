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В российских кинотеатрах будут показывать интервью Путина

Интервью, которое Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону, будут показывать в российских кинотеатрах.

сегодня, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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Мэр российского города Вологда Сергей Воропанов заявил, что интервью Путина, которое он дал Такеру Карлсону, будут показывать в местном кинотеатре. Воропанов объяснил, что не все жители Вологды могут смотреть интервью в интернете, потому его покажут в кинотеатре.

В российских кинотеатрах будут показывать интервью Путина

Интервью Карлсона с Путиным. Фото из открытых источников

Мэр Вологды Сергей Воропанов в своих социальных сетях сообщил, что интервью президента России Владимира Путина для американского журналиста Такера Карлсона будет показано в местном кинотеатре "Ленком". Российский политик обещает, что вход на сеанс российской пропаганды будет бесплатным.

"Эта встреча состоялась неделю назад, но ее все еще обсуждают по всему миру. Просмотры в иностранных социальных сетях зашкаливают — более миллиарда. Но не все вологжане имели возможность посмотреть его в интернете. Поэтому специально для них завтра в 09:50 состоится показ громкого интервью на большом экране", — заявил Сергей Воропанов.

Кроме того, мэр обещает, что в случае ажиотажа сеанс будет повторен в другое время, чтобы охватить больше россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент Монголии Цахиа Элбегдорж отреагировал на интервью Путина и опубликовал карту Монгольской империи, которая включает территории России. Таким образом, монгольский политик высмеял заявления Путина о якобы исторических причинах вторжения России в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Борис Джонсон подверг критике Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. По словам британского политика, американский журналист стал "диктофоном для диктатора" и не задал ни одного жесткого вопроса, в частности о смерти мирных украинцев от российских атак.



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Источник: https://t.me/telegamera/3107
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