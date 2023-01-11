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В российских кинотеатрах перед сеансами будут сообщать о "изменниках" среди актеров

В Госдуме РФ предложили перед показом фильма в кинотеатре сообщать об актерах, которые являются "изменниками"

11 января 2023, 21:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Депутаты российской Госдумы предлагают перед тем, как будут показывать фильм в кинотеатре, информировать зрителей, что среди актеров присутствуют "изменники". По их мнению, это те, кто выразил свой голос против военного вторжения в Украину и не поддерживает кровожадную путинскую власть, — информируют российские СМИ.

В российских кинотеатрах перед сеансами будут сообщать о "изменниках" среди актеров

В кинотеатрах России будут говорить об актерах-изменниках (фото из открытых источников)

Такое решение появилось после слов известного российского актера Артура Смольянинова, который, отвечая на вопрос издания "Новая газета. Европа", высказался, что пошел бы воевать за Украину и без угрызений совести поднял оружие на своих сограждан, находящихся на территории другой страны. .

"Справедлива ли это смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения", — так ответил звездный актер.

После обнародования разговора Смольянинова с журналистом, представители российских властей сообщили, что в отношении этого актера возбуждено уголовное дело.

Важно, что в прошлом году на Смольянинова наложили штраф в размере 30 тысяч рублей (около 15 500 тысяч гривен), потому что он был причастен к дискредитации российской армии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России хотят лишить гражданства "Меладзе ". Российские политики создали инициативу, по которой предлагают отменить гражданство и аннулировать все другие государственные награды для певца Валерия Меладзе из-за его ответа на лозунг "Слава Украине". Российские политики член Совета Федерации Елена Афанасьева и депутат Государственной думы Сергей Миронов 2 января выступили с призывом лишить Меладзе гражданства Российской Федерации. Главной причиной такого решения называют то, что российский певец сказал "Героям славы".



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Источник: https://1plus1.video/unian-novosti/2023-rik/sichen-2023-u-kinoteatrah-rosiyi-pered-translyacieyu-filmu-pererahovuvatimut-aktoriv-zradnikiv-yaki-vistupili-proti-vijni
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