В российском Белгороде снова без изменений - слышны хлопки и взрывы

Последнее время жители российского Белгорода все больше познают, что такое война, когда периодически в городе слышны громкие взрывы. В соцсетях жители публикуют видео, на которых слышны хлопки и срабатывающая сигнализация авто после этого. Такая ситуация повторилась и этой ночью. Снова горожане проснулись под грохот разрывов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское издание РИА "Новости".

Белгородская область. Фото: из открытых источников

Самый громкий взрыв раздался в самом центре города, но о причинах взрыва и о том, что было повреждено в результате взрыва также не сообщается. Не сообщается также о том, что была задействована система ПВО.

В то время, как россияне перепугано начали делиться догадками относительно загасившихся громких хлопков в городе украинцы принялись вовсю шутить в местных пабликах, например, "скоро ВСУ спасут Белгород от нацистов" или "теперь и россияне познают, что такое демилитаризация и денацификация".

Также в соцсетях сообщали, что видели авиацию в небе. Пока неизвестно, чья она.

Читайте на портале "Комментарии" — разрывы по всей Белгородской области снова разбудили россиян.

Также издание "Комментарии" сообщало – сразу в трех приграничных с Украиной российских регионах прокатилась серия взрывов. В Курской, Брянской и Белгородской областях были слышных взрывы, хлопки, после чего стало известно о том, что были взорваны склады с боеприпасами и загорелась нефтебаза. Огонь охватил резервуары с топливом. Пожар был настолько сильный, что спасателям не сразу удалось его затушить.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!