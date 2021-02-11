В российском Дзержинске заметили голубых собак (ФОТО)

В Дзержинске Нижегородской области (Российская Федерация) прохожие заметили собак с весьма оригинальным окрасом шерсти. О необычном событии информирует Telegram-канал Mash.

Собаки синего цвета разгуливают по Дзержинску. Фото: Mash

Животных голубого цвета заметили неподалеку от местного завода "Оргстекло", который занимается производством разнообразных стеклянных изделий. Вместе с этим Дзержинск называют химической столицей России, ведь в городе расположено немало других специализированных предприятий.

Местные жители предполагают, что собаки могли попасть на мусорник с химическими отходами, где и "перекрасились". Сфотографировать животных бездомных удалось одному из водителей, который проезжал мимо "Оргстекла".

Как информируют администраторы канала Mash, на предприятии ситуацию не комментируют, тем более, что завод в принципе не имеет никаких представителей, которые могли бы выполнить роль пресс-службы.

Пользователи мессенджера уже начали шутить о ситуации: "Хорошо покурили", "Цвет настроения — экология Дзержинска" и т.п. Некоторые даже поделились фотографиями собак из города Пермь, где животные по каким-то причинам имеют зеленый окрас шерсти.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в конце января этого года в Великобритании умерла самая высокая в мире собака — дог Фредди. Рост домашнего любимца "в холке" достигал 1 м и 3,5 сантиметра. Если великан становился на задние лапы, то ему могли позавидовать даже представители модельного бизнеса — 226 сантиметров трудно превзойти.

Также на портале можно узнать, какие необычные возможности имеют недавно представленные работы-собаки. Разработка принадлежит компании Boston Dynamics.

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