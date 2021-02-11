logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.02.2021

BTC/USD

47800.39

ETH/USD

1800.59

LTC/USD

188.22

НБУ 11.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия В российском Дзержинске заметили голубых собак (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В российском Дзержинске заметили голубых собак (ФОТО)

Причина изменения цвета шерсти животных неизвестна

сегодня, 16:45
Автор:

Вечканова Елена

В Дзержинске Нижегородской области (Российская Федерация) прохожие заметили собак с весьма оригинальным окрасом шерсти. О необычном событии информирует Telegram-канал Mash.

В российском Дзержинске заметили голубых собак (ФОТО)

Собаки синего цвета разгуливают по Дзержинску. Фото: Mash

Животных голубого цвета заметили неподалеку от местного завода "Оргстекло", который занимается производством разнообразных стеклянных изделий. Вместе с этим Дзержинск называют химической столицей России, ведь в городе расположено немало других специализированных предприятий.

Местные жители предполагают, что собаки могли попасть на мусорник с химическими отходами, где и "перекрасились". Сфотографировать животных бездомных удалось одному из водителей, который проезжал мимо "Оргстекла".

В российском Дзержинске заметили голубых собак (ФОТО) - фото 2
В российском Дзержинске заметили голубых собак (ФОТО) - фото 3

Как информируют администраторы канала Mash, на предприятии ситуацию не комментируют, тем более, что завод в принципе не имеет никаких представителей, которые могли бы выполнить роль пресс-службы.

Пользователи мессенджера уже начали шутить о ситуации: "Хорошо покурили", "Цвет настроения — экология Дзержинска" и т.п. Некоторые даже поделились фотографиями собак из города Пермь, где животные по каким-то причинам имеют зеленый окрас шерсти.

В российском Дзержинске заметили голубых собак (ФОТО) - фото 4
В российском Дзержинске заметили голубых собак (ФОТО) - фото 5
В российском Дзержинске заметили голубых собак (ФОТО) - фото 6
В российском Дзержинске заметили голубых собак (ФОТО) - фото 7
В российском Дзержинске заметили голубых собак (ФОТО) - фото 8

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в конце января этого года в Великобритании умерла самая высокая в мире собака — дог Фредди. Рост домашнего любимца "в холке" достигал 1 м и 3,5 сантиметра. Если великан становился на задние лапы, то ему могли позавидовать даже представители модельного бизнеса — 226 сантиметров трудно превзойти.

Также на портале можно узнать, какие необычные возможности имеют недавно представленные работы-собаки. Разработка принадлежит компании Boston Dynamics.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/breakingmash/23561
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ