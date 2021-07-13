В Боливии пассажирский автобус упал с обрыва: десятки погибших (ФОТО)

В Боливии автобус с пассажирами упал в обрыв. Об этом сообщает телеканал Unitel.

В Боливии с обрыва упал автобус. Фото: Unitel

Как стало известно, в провинции Чатакилла между городами Потоло и Сукре пассажирский автобус упал в обрыв с высоты более ста метров. Транспортное средство направлялось в столицу Боливии, в город Сукре.

Фото: BTV.





В результате происшествия, по меньшей мере погибло 34 человека. Еще десять получили ранения, из них двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они были госпитализированы в ближайшие больницы прибывшими на место происшествия медиками.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники спасательной службы и правоохранительных органов. Для опознания прибыли близкие погибших.





По факту происшествия было начато расследование.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае, в городе Сучжоу, что находится к западу от Шанхая, произошло обрушения части здания гостиницы. В результате происшествия под завалами оказалось несколько человек. Прибывшие на место происшествия спасатели разбирали завалы и доставали из-под них людей. На данный момент десять человек были объявлены пропавшими без вести. Сообщается о погибших. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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Амбер. Данная локация является одним из популярных мест для туристов. Сообщается о, по меньшей мере, одиннадцати погибших. Всего группа состояла из 27 человек. Представители правоохранительных органов сообщают о том, что большинство из погибших были молодыми.

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