logo
Русский Українська

BTC/USD

33194.54

ETH/USD

2029.89

LTC/USD

133.32

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Южная Америка В Боливии пассажирский автобус упал с обрыва: десятки погибших (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Боливии пассажирский автобус упал с обрыва: десятки погибших (ФОТО)

Транспортирное средство упало с высоты более ста метров

сегодня, 11:16
Автор:

Денис Подставной

В Боливии автобус с пассажирами упал в обрыв. Об этом сообщает телеканал Unitel. 

В Боливии пассажирский автобус упал с обрыва: десятки погибших (ФОТО)

В Боливии с обрыва упал автобус. Фото: Unitel

Как стало известно, в провинции Чатакилла между городами Потоло и Сукре пассажирский автобус упал в обрыв с высоты более ста метров. Транспортное средство направлялось в столицу Боливии, в город Сукре. 

Фото: BTV. 

В Боливии пассажирский автобус упал с обрыва: десятки погибших (ФОТО) - фото 2

В результате происшествия, по меньшей мере погибло 34 человека. Еще десять получили ранения, из них двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они были госпитализированы в ближайшие больницы прибывшими на место происшествия медиками. 

На данный момент на месте аварии работают сотрудники спасательной службы и правоохранительных органов. Для опознания прибыли близкие погибших. 

В Боливии пассажирский автобус упал с обрыва: десятки погибших (ФОТО) - фото 3

По факту происшествия было начато расследование. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае, в городе Сучжоу, что находится к западу от Шанхая, произошло обрушения части здания гостиницы. В результате происшествия под завалами оказалось несколько человек. Прибывшие на место происшествия спасатели разбирали завалы и доставали из-под них людей. На данный момент десять человек были объявлены пропавшими без вести. Сообщается о погибших. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в индийском городе Джайпур молния ударила прямиком в группу людей. В этот момент они фотографировались на крыше башни форта Амбер. Данная локация является одним из популярных мест для туристов. Сообщается о, по меньшей мере, одиннадцати погибших. Всего группа состояла из 27 человек. Представители правоохранительных органов сообщают о том, что большинство из погибших были молодыми. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://unitel.bo/seguridad/tragedia-en-sucre-se-eleva-a-31-el-numero-de-muertos-en-embarrancamiento-de-bus_152598
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ