В российском Курске мужчина стрелял из окна по детям: в чем причина

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Вечканова Елена
Необычным способом
житель Курска решил охранять собственное транспортное средство. Как информирует
пропагандистский ресурс ТАСС, выпивший мужчина открыл стрельбу по
несовершеннолетним из окна собственной квартиры.
Мужчина в Курске стрелял из окна в детей. Фото иллюстративное
В качестве оружия
стрелок использовал пневматическую винтовку. Мишенью мужчина сделал детей, которые прогуливались неподалеку его автомобиля.
Как сообщает местная
полиция, таким образом нападающий якобы "защищал" свою машину. При этом уровень
алкоголя в его крови явно превышал дозволенную норму.
Инцидент не обошелся
без жертв. От пальбы по прохожим пострадал 12-летний мальчик. У ребенка диагностировано
непроникающее ранение в живот, ему предоставлена необходимая медицинская
помощь.
Прибывшие на
место происшествия правоохранители забрали пневматическое оружие, из которого
производилась стрельба, сам стрелок задержан. Также в квартире нападающего был
обнаружен настоящий оружейный склад: пистолет, винтовка и оптический прицел к
ней, а также набор охотничьих ножей. Помимо прочего сотрудники полиции
обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, по предварительным
заключениям наркотического действия.
На данный момент
полицейские Курска занимаются проверкой всех фактов случившегося.
Отметим, что в
этом российском городе подобная стрельба фиксируется уже не впервые. Зачастую
свой транспорт пытаются "защитить" те люди, которые паркуют его не в
установленном для этого месте.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что недавно инцидент с применением оружия был зафиксирован в Днепре. Тогда ребенок, взяв родительское оружие, нанес себе травмы. Больше подробностей — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, почему в Киеве мужчина стрелял по прохожим из окна многоэтажного дома.
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