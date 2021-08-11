В российском Курске мужчина стрелял из окна по детям: в чем причина

Необычным способом житель Курска решил охранять собственное транспортное средство. Как информирует пропагандистский ресурс ТАСС, выпивший мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетним из окна собственной квартиры.



Мужчина в Курске стрелял из окна в детей. Фото иллюстративное

В качестве оружия стрелок использовал пневматическую винтовку. Мишенью мужчина сделал детей, которые прогуливались неподалеку его автомобиля.

Как сообщает местная полиция, таким образом нападающий якобы "защищал" свою машину. При этом уровень алкоголя в его крови явно превышал дозволенную норму.

Инцидент не обошелся без жертв. От пальбы по прохожим пострадал 12-летний мальчик. У ребенка диагностировано непроникающее ранение в живот, ему предоставлена необходимая медицинская помощь.

Прибывшие на место происшествия правоохранители забрали пневматическое оружие, из которого производилась стрельба, сам стрелок задержан. Также в квартире нападающего был обнаружен настоящий оружейный склад: пистолет, винтовка и оптический прицел к ней, а также набор охотничьих ножей. Помимо прочего сотрудники полиции обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, по предварительным заключениям наркотического действия.

На данный момент полицейские Курска занимаются проверкой всех фактов случившегося.

Отметим, что в этом российском городе подобная стрельба фиксируется уже не впервые. Зачастую свой транспорт пытаются "защитить" те люди, которые паркуют его не в установленном для этого месте.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что недавно инцидент с применением оружия был зафиксирован в Днепре. Тогда ребенок, взяв родительское оружие, нанес себе травмы. Больше подробностей — в нашем материале.

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