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В российском МИД ответили, собирается ли РФ нападать на Украину

В России считают, что США якобы зациклены на существовании угрозы вторжения РФ

сегодня, 11:05
Автор:

Елизавета Черных
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По словам замглавы российского Министерства иностранных дел Сергея Рябкова, вторжения РФ на территорию Украины "нет и быть не может". Чиновник высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки якобы зациклились на существовании угрозы вторжения РФ. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на "РИА-Новости". 

В российском МИД ответили, собирается ли РФ нападать на Украину

Сергей Рябков - фото: kremlin.ru

"Американцы совершенно непонятно зациклены на идее о том, что существует угроза российского вторжения на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости", — заявил Сергей Рябков. 

Кроме того, представитель МИД РФ прокомментировал и состоявшиеся переговоры между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, заявив, что на них якобы не прозвучало ничего, что могло бы отличить эти заявления от многих других, прозвучавших от Вашингтона за последнее время. 

Напомним, что 9 декабря состоялся телефонный разговор между украинским и американским лидерами. Главной темой переговоров стало наращивание российских войск у границ нашего государства, а также перспективы мирного урегулирования конфликта. Эксперты проанализировали заявления президентов, а также рассказали, чего Украине ожидать дальше. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что несмотря на переговоры Джо Байдена с лидерами других стран, в том числе России и Украины, Минский процесс не удается сдвинуть с места. Российская Федерация продолжает отклонять инициативы по прекращению огня и блокировать переговоры. Что об этом думают эксперты — читайте в материале. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sobiraetsya-rf-napadat-ukrainu-rossiyskom-1639382672.html
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