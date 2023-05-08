Недавно российские СМИ сообщили, что в селе Толмачево Новосибирской области произошло одновременно несколько убийств. Так, местный житель открыл огонь по компании молодых мужчин, среди которых был недавно вернувшийся с фронта участник войны против Украины. По имеющимся данным, стрелявший (Вячеслав Мокин) не имел цели никого убивать, он лишь хотел защитить свою семью от агрессии со стороны компании пьяных друзей.

фото тематическое, из открытых источников

История началась с того, как в село Толмачево вернулся в отпуск мужчина – местный житель, который длительное время находился на фронте, на территории Украины, убивая и насилуя мирное население независимой страны. "Ветеран" решил отпраздновать свой приезд с друзьями. В очередной раз придя в магазин за спиртным, компания мужчин начала проявлять агрессию в отношении своего односельчанина Мокина и его сына, обвиняя их в том, что те "пили пиво и отдыхали, пока кто-то воевал". Отец с сыном поспешили покинуть место конфликта и ушли домой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Через некоторое время домой к Мокину приехали еще более пьяные мужчины. Они ворвались к нему во двор, сильно избили жену и сломали челюсть сыну. Чтобы как-то защитить семью, Вячеслав взял ружье и открыл огонь по нападавшим. Всего было пять выстрелов, говорят очевидцы. В итоге была констатирована смерть двух мужчин, среди которых и участник войны против Украины. Еще двое мужчин ранены.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Латвии могут депортировать более 20-ти тысяч граждан России пожилого возраста. Дело в нововведении от правительства европейской страны, которое заключается в прохождении обязательного теста для россиян на знание латвийского языка.