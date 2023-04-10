logo

BTC/USD

29134.64

ETH/USD

1889.74

LTC/USD

92.90

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В российской Госдуме сделали новое безумное заявление о контрнаступлении ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

В российской Госдуме сделали новое безумное заявление о контрнаступлении ВСУ

Россияне убеждены, что якобы атаки будут сконцентрированы на трех направлениях

сегодня, 20:25 comments1610
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В Госдуме России сделали новое безумное заявление о контрнаступлении украинской армии. Так, по словам депутата российской Думы Михаила Делягина, следует ожидать прилетов и в российской столице, потому что целью ВСУ во время контрнаступления будет не линия фронта. Делягина цитирует Military.pravda.

В российской Госдуме сделали новое безумное заявление о контрнаступлении ВСУ

В Госдуме России сделали заявление по контрнаступлению ВСУ (фото из открытых источников)

Чиновник считает, что украинские силы будут атаковать за  тремя направлениями. По его словам, ВСУ уже разработали план наступления.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Главные удары в ходе украинского наступления будут наноситься Западом не на фронте, а в тылу — в Москве, Питере, прифронтовых областных городах. Ждем и сохраняем спокойствие", — заявил он.

Также, по мнению, кремлевского депутата, во время контрнаступления украинское военное командование попытается обмануть РФ за счет имитации наступления на совсем другом направлении. По его словам, это будет Брянск. Он подчеркнул, что именно так атаковала Германия во время Второй мировой войны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему Россия истерит в предвкушении контрнаступления ВСУ . Бывший командующий армией США в Европе Марк Гертлинг, говоря о предстоящем украинском контрнаступлении, подчеркнул, что легким он точно не будет. Тем временем появились спутниковые снимки "суперокопа" (общая протяженность более 70 км), выкопанного российскими захватчиками на временно оккупированной части Запорожской области. А российские пропагандисты вовсю воют в эфирах по поводу того же будущего контрнаступления ВСУ и помощи, которую мы получаем от Запада. Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожный согласен с тем, что роспропаганда находится в состоянии истерии на фоне ожидания украинского контрнаступления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

tyuytu

сегодня, 20:39

Быстрые, анонимные и бесплатные ceкc знaкомcтва - здесь очень много дeвyшек и все они хотят лишь ceкca, пользyйся ----- https://urlis.net/club


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!