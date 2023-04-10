В российской Госдуме сделали новое безумное заявление о контрнаступлении ВСУ

В Госдуме России сделали новое безумное заявление о контрнаступлении украинской армии. Так, по словам депутата российской Думы Михаила Делягина, следует ожидать прилетов и в российской столице, потому что целью ВСУ во время контрнаступления будет не линия фронта. Делягина цитирует Military.pravda.

В Госдуме России сделали заявление по контрнаступлению ВСУ (фото из открытых источников)

Чиновник считает, что украинские силы будут атаковать за тремя направлениями. По его словам, ВСУ уже разработали план наступления.

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"Главные удары в ходе украинского наступления будут наноситься Западом не на фронте, а в тылу — в Москве, Питере, прифронтовых областных городах. Ждем и сохраняем спокойствие", — заявил он.

Также, по мнению, кремлевского депутата, во время контрнаступления украинское военное командование попытается обмануть РФ за счет имитации наступления на совсем другом направлении. По его словам, это будет Брянск. Он подчеркнул, что именно так атаковала Германия во время Второй мировой войны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему Россия истерит в предвкушении контрнаступления ВСУ . Бывший командующий армией США в Европе Марк Гертлинг, говоря о предстоящем украинском контрнаступлении, подчеркнул, что легким он точно не будет. Тем временем появились спутниковые снимки "суперокопа" (общая протяженность более 70 км), выкопанного российскими захватчиками на временно оккупированной части Запорожской области. А российские пропагандисты вовсю воют в эфирах по поводу того же будущего контрнаступления ВСУ и помощи, которую мы получаем от Запада. Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожный согласен с тем, что роспропаганда находится в состоянии истерии на фоне ожидания украинского контрнаступления.