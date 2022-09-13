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В российской Госдуме заговорили о войне и призывали к мобилизации

Военно-политическая операция переросла в полноценную войну, сказал Зюганов

сегодня, 16:50
Автор:

Лиля Воробьева
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За последние два месяца ситуация на фронте кардинально изменилась. Происходящее переросло в полноценную войну. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ и глава КПРФ Геннадий Зюганов, пишет "Медуза" .

В российской Госдуме заговорили о войне и призывали к мобилизации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (фото из открытых источников)

Главный коммунист Кремля заявил, что за два месяца, что Госдума РФ пробыла на каникулах, ситуация на фронте сильно изменилась.

"Нам необходима полная мобилизация сил и ресурсов. Военно-политическая операция переросла в полноценную войну, которую объявили нам американцы, натовцы и объединенная Европа", – сказал Зюганов.

Зюганов сказал, что спецоперация и война отличаются коренным образом. Спецоперацию  объявили и можно ее остановить, а войну нет. Придется идти до конца. Есть только два результата: победа или поражение.

Сегодня, отвечая на вопрос о предстоящей мобилизации в России, спикер Путина сказал, что об этом речь не идет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кафиры срочно эвакуировали свои семьи из Крыма и юга Украины. Российские захватчики осуществляют срочную эвакуацию своих семей из Крыма и юга Украины, ФСБшники пытаются без афиширования и через третьих лиц продать свое жилье на полуострове. Украинские разведчики отмечают, что успешное контрнаступление украинских защитников заставляет самопровозглашенную власть Крыма и юга Украины срочно менять свои планы и эвакуировать свои семьи на территорию России. При этом сами коллаборанты, а также ставленники Кремля публично заявляют о том, что на полуострове будут полностью безопасно, но параллельно сотрудники ФСБ, командиры ряда военных подразделений втайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и вывозить родственников из Крыма.



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Источник: https://t.me/meduzalive/69012
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