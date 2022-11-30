В российской Перми загорелась самая большая ТЭЦ (ФОТО)

В российской Перми горит самая большая в городе ТЭЦ. С предприятия уже эвакуировали около 500 человек. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на " РИА-Новости ". Пожар на ТЭЦ в Перми (фото из открытых источников) В МЧС России сообщили, что пострадавших и погибших в результате инцидента нет. А на объекте горит крыша котлово-турбинного цеха.

Но в популярном российском Telegram-канал Mash пишут, что пострадавших двое. На опубликованных кадрах видно, что над городом поднялись черные клубы дыма. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ назвали настоящие цели войны в Украине. Главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян внезапно проговорила, что цель России в Украине – захватить ее. "Демилитаризация" и "денацификация" — поводы скрыть захватнические цели страны-агрессора. Как заявила Симоньян в одной из программ на федеральном канале, Украина "неприлично великая страна". Именно поэтому пропагандистка видит необходимость ее "уменьшить". Отметим, исходя из недавних заявлений российских пропагандистов, Кремлем поставлена задача Симоньяну, Соловьеву и другим российским ораторам активно зомбировать население, создавая миф о том, что Россия воюет не только с Украиной, но и НАТО. Также "Комментарии" информировали о том, что Путин ужесточает репрессии против жителей РФ . С 1 декабря на территории России вступят в силу изменения в закон об "иностранных агентах". Президент России Владимир Путин использует этот закон для репрессий уже десять лет. Поправки расширят определение, добавив лиц, просто находящихся под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных игроков. Министерство юстиции также будет иметь право публиковать личные данные и адреса назначенных "иностранных агентов", что почти наверняка поставит их под угрозу преследования.



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