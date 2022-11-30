logo

BTC/USD

16885.62

ETH/USD

1267.93

LTC/USD

78.22

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В российской Перми загорелась самая большая ТЭЦ (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В российской Перми загорелась самая большая ТЭЦ (ФОТО)

В российском городе Пермь произошел пожар на крупнейшем в городе ТЭЦ

сегодня, 12:49
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В российской Перми горит самая большая в городе ТЭЦ. С предприятия уже эвакуировали около 500 человек. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на " РИА-Новости ".

В российской Перми загорелась самая большая ТЭЦ (ФОТО)

Пожар на ТЭЦ в Перми (фото из открытых источников)

В МЧС России сообщили, что пострадавших и погибших  в результате инцидента нет. А на объекте горит крыша котлово-турбинного цеха.

Но в популярном российском Telegram-канал Mash пишут, что пострадавших двое.

На опубликованных кадрах видно, что над городом поднялись черные клубы дыма.

В российской Перми загорелась самая большая ТЭЦ (ФОТО) - фото 2
В российской Перми загорелась самая большая ТЭЦ (ФОТО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ назвали настоящие цели войны в Украине. Главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян внезапно проговорила, что цель России в Украине – захватить ее. "Демилитаризация" и "денацификация" — поводы скрыть захватнические цели страны-агрессора. Как заявила Симоньян в одной из программ на федеральном канале, Украина "неприлично великая страна". Именно поэтому пропагандистка видит необходимость ее "уменьшить". Отметим, исходя из недавних заявлений российских пропагандистов, Кремлем поставлена задача Симоньяну, Соловьеву и другим российским ораторам активно зомбировать население, создавая миф о том, что Россия воюет не только с Украиной, но и НАТО.

Также "Комментарии" информировали о том, что Путин ужесточает репрессии против жителей РФ . С 1 декабря на территории России вступят в силу изменения в закон об "иностранных агентах". Президент России Владимир Путин использует этот закон для репрессий уже десять лет. Поправки расширят определение, добавив лиц, просто находящихся под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных игроков. Министерство юстиции также будет иметь право публиковать личные данные и адреса назначенных "иностранных агентов", что почти наверняка поставит их под угрозу преследования.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/187210
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!