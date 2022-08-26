В Россию прибыли "сотни" беспилотников: какая страна поддержала Путина

От Ирана в Россию прибыли "сотни" беспилотников. Это оружие Кремль может активно применять во время своего полномасштабного вторжения в Украину. Это может также свидетельствовать о том, что призывы Вашингтона к Тегерану не поддерживать страну-агрессора не дали никакого эффекта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило агентство АР со ссылкой на данные западной разведки.

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, пока что нет информации о том, прибыли ли уже иранские дроны на фронт или нет. Но разведка утверждает, что беспилотники могут быть использованы Россией в любой момент.

Издание обращает внимание на тот факт, что информация о получении Россией иранских дронов появилась в то время, когда США и Евросоюз пытаются реанимировать Иранское ядерное соглашение 2015 года, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на отказ от санкций.

Противники соглашения считают, что снятие санкций развяжет руки Ирану, а вместе и с ним и России, которая сможет использовать страну для торговли нефтью и для усиления своего экономического состояние, после чего активность боевых действий в Украине вырастет в разы.

Читайте также на портале "Комментарии" — военные аналитики Института изучения войны (ISW) в свежем отчете подчеркнул, что именно РФ несет ответственность за кинетические атаки на захваченную Запорожскую АЭС и вокруг нее, хотя пытается обвинить Украину. Президент Зеленский в традиционном обращении также сделал акценты на ситуации вокруг ЗАЭС (остановилась впервые в истории, но была запущена, россияне не прекращают провокации). Эксперты проанализировали ситуацию и возможное дальнейшее развитие событий специально для издания "Комментарии".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!