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В Россию прибыли "сотни" беспилотников: какая страна поддержала Путина

Западная разведка утверждает, что иранские беспилотники уже прибыли в Россию

сегодня, 17:20 comments1481
Автор:

Кравцев Сергей
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От Ирана в Россию прибыли "сотни" беспилотников. Это оружие Кремль может активно применять во время своего полномасштабного вторжения в Украину. Это может также свидетельствовать о том, что призывы Вашингтона к Тегерану не поддерживать страну-агрессора не дали никакого эффекта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило агентство АР со ссылкой на данные западной разведки.

В Россию прибыли "сотни" беспилотников: какая страна поддержала Путина

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, пока что нет информации о том, прибыли ли уже иранские дроны на фронт или нет. Но разведка утверждает, что беспилотники могут быть использованы Россией в любой момент.

Издание обращает внимание на тот факт, что информация о получении Россией иранских дронов появилась в то время, когда США и Евросоюз пытаются реанимировать Иранское ядерное соглашение 2015 года, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на отказ от санкций.

Противники соглашения считают, что снятие санкций развяжет руки Ирану, а вместе и с ним и России, которая сможет использовать страну для торговли нефтью и для усиления своего экономического состояние, после чего активность боевых действий в Украине вырастет в разы.

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