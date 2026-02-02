В Россию пришла оспа обезьян: что известно о смертельной болезни

В Московской области России обнаружили случай оспы обезьян. Пациента госпитализировали в Домодедовскую больницу после резкого повышения температуры тела до 40 градусов. В медучреждении сообщили, что состояние больного оценивают как удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение и находится под наблюдением врачей.

В Россию пришла оспа обезьян. Фото из открытых источников

По данным российских медиков, сначала мужчина лечился самостоятельно и не подозревал, что болеет оспой обезьян. Россиянин объяснял симптомы проявлением простуды или герпеса. Мужчина уверяет, что не уезжал за границу и не посещал места массового скопления людей.

Таким образом, источник заражения оспой обезьян в России пока не установлен. "Роспотребнадзор" приступил к эпидемиологическому расследованию для выявления возможных контактов и путей инфицирования. Однако местные СМИ сообщают, что подозрение на оспу обезьян существует еще в отношении одного жителя Подмосковья.

Оспа обезьян — это вирусное зоонозное заболевание группы ортопоксвирусов, которое передается при тесном контакте с инфицированными людьми или животными, а также через биологические жидкости и зараженные предметы. Болезнь сопровождается лихорадкой, увеличением лимфатических узлов и характерной сыпью. В зависимости от штамма вируса уровень смертности составляет от 1 до 10%.

Первый случай оспы обезьян у человека был зафиксирован в 1970 году в Демократической Республике Конго. Долгое время заболевание оставалось распространенным преимущественно в странах Центральной и Западной Африки, однако в 2022-2023 годах оно распространилось и в Европе. Самая большая вспышка началась в 2024 году в ДР Конго, где заболели более 80 тысяч человек, а более 1,3 тысячи умерли. Режим чрезвычайной ситуации там был отменен только в конце января 2026 года.

