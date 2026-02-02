До Росії прийшла віспа мавп: що відомо про смертельну хворобу

У Московській області Росії виявили випадок віспи мавп. Пацієнта госпіталізували до Домодедівської лікарні після різкого підвищення температури тіла до 40 градусів. У медзакладі повідомили, що стан хворого оцінюють як задовільний, він отримує симптоматичне лікування та перебуває під наглядом лікарів.

До Росії прийшла віспа мавп. Фото з відкритих джерел

За даними російських медиків, спочатку чоловік лікувався самостійно та не підозрював, що хворіє на віспу мавп. Росіянин пояснював симптоми проявом застуди або герпесу. Чоловік запевняє, що не виїжджав за кордон і не відвідував місця масового скупчення людей.

Таким чином джерело зараження віспою мавп в Росії наразі не встановлене. "Роспотребнадзор" розпочав епідеміологічне розслідування для виявлення можливих контактів та шляхів інфікування. Однак, місцеві ЗМІ повідомляють, що підозра на віспу мавп існує ще щодо одного мешканця Підмосков’я.

Віспа мавп — це вірусне зоонозне захворювання з групи ортопоксвірусів, яке передається при тісному контакті з інфікованими людьми або тваринами, а також через біологічні рідини та заражені предмети. Хвороба супроводжується лихоманкою, збільшенням лімфатичних вузлів і характерним висипом. Залежно від штаму вірусу, рівень смертності становить від 1 до 10%.

Перший випадок віспи мавп у людини зафіксували у 1970 році в Демократичній Республіці Конго. Тривалий час захворювання залишалося поширеним переважно в країнах Центральної та Західної Африки, однак у 2022-2023 роках воно поширилося і в Європі. Найбільший спалах розпочався у 2024 році в ДР Конго, де захворіли понад 80 тисяч людей, а понад 1,3 тисячі померли. Режим надзвичайної ситуації там скасували лише наприкінці січня 2026 року.

