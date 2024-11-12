В РПЦ неожиданно объяснили, почему люди становятся геями

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Slava Kot
Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что геями чаще становятся жители больших городов. По его словам, это объясняется тем, что мужчин развращает богатство и безбожный образ жизни, царящий в городах.
Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев. Фото из открытых источников
Священник Русской православной церкви во время общения с молодежью назвал гомосексуальность "социальной язвой" и указал на ее причины.
По его словам, гомосексуальность наблюдается среди творческой интеллигенции, в то время как, по мнению российского священника, среди представителей рабочего класса отсутствуют люди из ЛГБТ-сообщества.
Отметим, что ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев утверждал, что "место женщины – на кухне". Как пояснил российский священник, стремление женщины к высшим должностям объясняется "болезнью, заразой, напастью". Также Ткачев заявил, что женщины должны кормить детей грудью, иначе ей они не нужны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что патриарх Кирилл похвалил смертную казнь в России и призвал "убирать" неугодных.
Также "Комментарии" писали о том, как на карнавале в Германии высмеяли стоящего на коленях российского патриарха Кирилла перед Путиным, в то время когда российский диктатор держит его за голову.
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