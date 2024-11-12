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В РПЦ неожиданно объяснили, почему люди становятся геями

Российский священник озвучил неожиданную версию, почему люди становятся геями.

сегодня, 09:20
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Slava Kot

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что геями чаще становятся жители больших городов. По его словам, это объясняется тем, что мужчин развращает богатство и безбожный образ жизни, царящий в городах.

В РПЦ неожиданно объяснили, почему люди становятся геями

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев. Фото из открытых источников

Священник Русской православной церкви во время общения с молодежью назвал гомосексуальность "социальной язвой" и указал на ее причины.

"Там, где безумные деньги, там, где пьянки-гулянки, там, где пустая жизнь, там, где гордыня, там, где безбожие, там и педерастия. Там они и живут", – сказал Ткачев.

По его словам, гомосексуальность наблюдается среди творческой интеллигенции, в то время как, по мнению российского священника, среди представителей рабочего класса отсутствуют люди из ЛГБТ-сообщества.

"Среди простых мужиков, среди шахтеров, например, там днем с огнем не найдешь гомосека. А среди каких-то этих самих там, всяких там креаторов, творческой интеллигенции, куда ни плюнь, попадешь в него", — считает Ткачев.

Отметим, что ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев утверждал, что "место женщины – на кухне". Как пояснил российский священник, стремление женщины к высшим должностям объясняется "болезнью, заразой, напастью". Также Ткачев заявил, что женщины должны кормить детей грудью, иначе ей они не нужны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что патриарх Кирилл похвалил смертную казнь в России и призвал "убирать" неугодных.

Также "Комментарии" писали о том, как на карнавале в Германии высмеяли стоящего на коленях российского патриарха Кирилла перед Путиным, в то время когда российский диктатор держит его за голову.




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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2024/11/12/v-rpts-zayavili-chto-rossiyane-stanovyatsya-geyami-iz-za-zhizni-v-bolshih-gorodah-a147399
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