Россиян призывают не протестовать из-за дефицита горючего, а "смиренно" испытывать трудности. Такую позицию озвучил протоиерей Александр Бутрин, клирик храма иконы Божией Матери "Государственная" во Фрязине Московской области. Его слова раздались на фоне новой волны топливного кризиса в России.

Российский священник Александр Бутрин

Российский священник Александр Бутрин заявил, что верующие должны подчиняться государственной власти, в частности, российскому диктатору Владимиру Путину, следуя наставлениям апостолов. По его словам, россиянам следует брать пример со святого Серафима Саровского, который проявил гнев только тогда, когда встретил человека, "поднимающего руку на государственную власть".

"Сейчас тоже это большая проблема. Те, кто устраивает, боятся в стране каких-то настроений, которые могут быть вызваны там... Ну, вот совсем недавно говорили о перебоях с топливом. И вот люди уже раздражаются, прямо потерпеть немного не могут", — заметил священник.

Призывы к терпению прозвучали в момент, когда проблемы с горючим все сильнее отражаются на россиянах. По данным сервиса "ГдеБенз", бензин недоступен примерно на 70% заправок в России. Ограничения на продажу горючего снова вводятся, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

В то же время в некоторых регионах власти начали преследовать граждан, публично говорящих о дефиците. В Волгограде пять человек были привлечены к административной ответственности после записи обращения к председателю Следственного комитета с критикой местных властей. Полиция расценила съемку как "несанкционированное общественное мероприятие". В Перми оштрафовали мужчину, который сообщил в Telegram о намерении провести митинг из-за нехватки горючего. Ему объявили "незаконную агитацию".

Новая волна дефицита началась после ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. С начала августа были повреждены по меньшей мере четыре больших НПЗ. Ситуацию могут усложнить плановые ремонты на российских заводах и остановка одного из белорусских НПЗ, поставляющего топливо на российский рынок.