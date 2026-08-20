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У РПЦ закликали росіян терпіти та не влаштовувати протести проти Кремля

У РПЦ закликали росіян не протестувати через дефіцит бензину. Тим часом у РФ штрафують громадян за публічні скарги на паливну кризу.

20 серпня 2026, 22:40
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Slava Kot

Росіян закликають не протестувати через дефіцит пального, а "смиренно" терпіти труднощі. Таку позицію озвучив протоієрей Олександр Бутрін, клірик храму ікони Божої Матері "Державна" у Фрязіні Московської області. Його слова пролунали на тлі нової хвилі паливної кризи в Росії.

У РПЦ закликали росіян терпіти та не влаштовувати протести проти Кремля

Російський священик Олександр Бутрін

Російський священик Олександр Бутрін заявив, що віруючі мають підкорятися державній владі, зокрема російському диктатору Володимиру Путіну, дотримуючись настанов апостолів. За його словами, росіянам варто брати приклад зі святого Серафима Саровського, який проявив гнів лише тоді, коли зустрів людину, яка "піднімає руку на державну владу".

"Наразі теж це велика проблема. Ті, хто влаштовує, бояться в країні якихось настроїв, які можуть бути викликані там… Ну, ось зовсім недавно говорили про перебої з паливом. І ось люди вже дратуються, прямо потерпіти трохи не можуть", — зауважив священик. 

Заклики до терпіння пролунали в момент, коли проблеми з пальним дедалі сильніше позначаються на росіянах. За даними сервісу "ГдеБенз", бензин недоступний приблизно на 70% заправок у Росії. Обмеження на продаж пального знову запроваджують, зокрема у Москві та Санкт-Петербурзі.

Водночас у деяких регіонах влада почала переслідувати громадян, які публічно говорять про дефіцит. У Волгограді п’ятьох людей притягнули до адміністративної відповідальності після запису звернення до голови Слідчого комітету з критикою місцевої влади. Поліція розцінила зйомку як "несанкціонований громадський захід". У Пермі оштрафували чоловіка, який повідомив у Telegram про намір провести мітинг через нестачу пального. Йому оголосили "незаконну агітацію".

Нова хвиля дефіциту почалася після ударів України по російських нафтопереробних підприємствах. Від початку серпня були пошкоджені щонайменше чотири великі НПЗ. Ситуацію можуть ускладнити планові ремонти на російських заводах та зупинка одного з білоруських НПЗ, який постачає паливо на російський ринок. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що удари України по Росії можуть посилювати позиції Путіна.



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