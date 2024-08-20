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В РПЦ прокомментировали запрет «русской церкви» в Украине

В РПЦ говорят, что ВР «попирает» международные нормы

сегодня, 15:38
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Ткачик Олеся

Священный Синод Русской православной церкви оценит запрет УПЦ в Украине, заявил советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, сообщает РИА Новости.

В РПЦ прокомментировали запрет «русской церкви» в Украине

РПЦ

По словам Балашова, принятый Верховной Радой закон о запрете деятельности Украинской православной церкви на территории Украины "попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы" и обеспечивает возможность развертывания широких "антицерковных гонений со стороны киевского режима".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты 265 голосами приняли во втором чтении законопроект о запрете московской церкви в Украине.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, поддержали законопроект 265 народных депутатов. Голосовали против него 17 нардепов из группы "Платформа за жизнь и мир", выступили против 7 нардепов из группы "Восстановление Украины", один депутат воздержался. В партии "Слуга народа" голосовали против 4 нардепа и 3 воздержались. Против запрета московской церкви проголосовал также один внефракционный депутат. Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Но, добавляет Железняк, кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

При этом в ВР говорят, что московскую церковь в Украине не запретят уже завтра. В частности, отмечают, что через тридцать дней после подписания закона президентом и его опубликования Государственная служба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации Украины на предмет аффилированности с московской церковью. Если хотя бы один из 5 определенных законом признаков связанности религиозной организации с РПЦ будет обнаружен, такая организация получит предписание об устранении этой связи в течение 30 дней. Если связь с Москвой не будет разорвана, государство обратится в суд с иском о запрете такой организации. Судебные процедуры запрета начнутся через 9 месяцев после опубликования закона.




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Источник: https://ria.ru/20240820/religiya-1967328533.html
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