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Чтобы удалить смертельную болезнь: в РПЦ заявили, что Россия занимается лечением на войне в Украине

Митрополит РПЦ назвал войну на Украине лечением смертельной болезни.

сегодня, 09:30
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Slava Kot

В Русской православной церкви считают, что Россия ведет себя как хирург на войне в Украине и пытается удалить "что-то, что несет в себе смерть". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление российского митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Чтобы удалить смертельную болезнь: в РПЦ заявили, что Россия занимается лечением на войне в Украине

Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников

Высокопоставленный представитель РПЦ в эфире религиозного телеканала "Спас" прокомментировал войну в Украине, сравнив военный конфликт с процессом лечения.

"Любая война — это всегда трагедия, это невероятная трагедия. Но когда врач берет в руки нож и начинает резать брюшину человеку, это может восприниматься как убийство, как кровопролитие, но с одной оговоркой мы понимаем, что это врач. И такое действо не называется убийством, издевательством, а называется лечением, хоть и больно, хоть и кровь", – сказал российский митрополит.

Далее российский митрополит заявил, что после того, как "врач" извлечет из полости "нечто, что несет в себе смерть" имея в виду Украину, он должен "бережно зашить" пациента.

Напомним, что представители РПЦ неоднократно открыто поддерживали Россию в войне против Украины, в том числе и патриарх Кирилл. Например, в сентябре 2022 года глава РПЦ заявил, что смерть на войне "смывает все грехи", а военным РФ говорил, что они не должны иметь совести относительно того, на какой стороне они воюют, ведь это якобы "правильный путь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что патриарх Кирилл назвал Россию мирной страной, которая никого не оккупировала.

Также "Комментарии" писали о реакции Папы Римского на запрет в Украине РПЦ МП.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2024/10/14/v-rpts-nazvali-voinu-protiv-ukraini-vrachevaniem-a144812
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