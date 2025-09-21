В РПЦ заявили, что во всех бедах мира виноваты образованные люди: Дарвин и экономисты

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев во время проповеди в московском храме Живоначальной Троицы обвинил в "бедах мира" образованных людей от Чарльза Дарвина до Адама Смита.

Российский священник Андрей Ткачев. Фото из открытых источников

В своей проповеди Ткачев заявил, что "беда пришла от просвещенных". По его словам, ученые и мыслители якобы "насытили мир теориями", которые предлагают человеку жить без Бога и ставят во главу угла экономику и здоровье.

"Мы живем в это время, когда беда пришла давно. Беда пришла от образованных. От таких, как Чарльз Дарвин, от таких, как там другие всякие биологи, "болтологи", там экономисты. Адам Смит, там Дунс Скотт", — сказал Ткачев.

Он также обвинил академии наук в "безбожии", отметив, что большинство их членов не верующие.

"В академиях наук… большинство из них составляют безбожники. Они верят в высшую математику, а высшую христианскую мудрость – знать даже не хотят. Поэтому если твой разум отказывается богу поклониться, то лучше всего в тебе стало источником гордости и смерти", – сказал российский священник.

Это не первые скандальные заявления Ткачева. В августе российский священный оправдывал физическое насилие над детьми в "полных семьях", утверждая, что "без физического воздействия не обойтись". В мае Ткачев предлагал ввести налог на бездетность для мужчин старше 40 лет, назвав их "трутнями", а также обвинял женщин в демографическом кризисе, охарактеризовав их как "трусливых и не желающих рожать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РПЦ неожиданно ответили, почему люди становятся геями.

Также "Комментарии" писали, что в России объяснили прилеты по городам РФ божьей карой за грехи россиян.