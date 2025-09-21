logo_ukra

Світ Росія У РПЦ заявили, що у всіх бідах світу винні освічені люди: Дарвін та економісти
commentss НОВИНИ Всі новини

У РПЦ заявили, що у всіх бідах світу винні освічені люди: Дарвін та економісти

Російський священник Андрій Ткачов заявив, що всі біди світу походять від освічених людей, серед яких Чарльз Дарвін та Адам Сміт.

21 вересня 2025, 17:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов під час проповіді в московському храмі Живоначальної Трійці звинуватив у "бідах світу" освічених людей від Чарльза Дарвіна до Адама Сміта.

У РПЦ заявили, що у всіх бідах світу винні освічені люди: Дарвін та економісти

Російський священник Андрій Ткачов. Фото з відкритих джерел

У своїй проповіді Ткачов заявив, що "біда прийшла від освічених". За його словами, науковці й мислителі нібито "наситили світ теоріями", які пропонують людині жити без Бога та ставлять на перше місце економіку і здоров’я.

"Ми живемо у цей час, коли біда прийшла давно вже. Біда прийшла від освічених. Від таких, як Чарльз Дарвін, від таких, як там інші всякі біологи, "болтологи", там економісти. Адам Сміт, там Дунс Скот", — сказав Ткачов.

Він також звинуватив академії наук у "безбожності", зазначивши, що більшість їхніх членів не є віруючими.

"В академіях наук… більшість із них становлять безбожники. Вони вірять у вищу математику, а вищу християнську мудрість — знати навіть не хочуть. Тому якщо твій розум відмовляється богові вклонитися, то найкраще в тобі стало джерелом гордості і смерті", — сказав російський священник.

Це не перші скандальні заяви Ткачова. У серпні російський священний виправдовував фізичне насильство над дітьми в "повних сім’ях", стверджуючи, що "без фізичного впливу не обійтися". У травні Ткачов пропонував запровадити податок на бездітність для чоловіків старших 40 років, назвавши їх "трутнями", а також звинувачував жінок у демографічній кризі, охарактеризувавши їх як "боягузливих і не бажаючих народжувати".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у РПЦ несподівано відповіли, чому люди стають геями.

Також "Коментарі" писали, що у Росії пояснили прильоти по містах РФ божою карою за гріхи росіян.



