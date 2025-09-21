У РПЦ заявили, що у всіх бідах світу винні освічені люди: Дарвін та економісти

Рубрики
Протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов під час проповіді в московському храмі Живоначальної Трійці звинуватив у "бідах світу" освічених людей від Чарльза Дарвіна до Адама Сміта.
Російський священник Андрій Ткачов. Фото з відкритих джерел
У своїй проповіді Ткачов заявив, що "біда прийшла від освічених". За його словами, науковці й мислителі нібито "наситили світ теоріями", які пропонують людині жити без Бога та ставлять на перше місце економіку і здоров’я.
Він також звинуватив академії наук у "безбожності", зазначивши, що більшість їхніх членів не є віруючими.
Це не перші скандальні заяви Ткачова. У серпні російський священний виправдовував фізичне насильство над дітьми в "повних сім’ях", стверджуючи, що "без фізичного впливу не обійтися". У травні Ткачов пропонував запровадити податок на бездітність для чоловіків старших 40 років, назвавши їх "трутнями", а також звинувачував жінок у демографічній кризі, охарактеризувавши їх як "боягузливих і не бажаючих народжувати".
