В русской колонии умер Навальный. Названа вероятная причина смерти

В сообщении указано, что Алексей Навальный после прогулки начал чувствовать себя плохо и вроде бы сразу упал в обморок.

Алексей Навальный

В ФСИН подчеркивают, что к Навальному сразу прибыли медики из учреждения, они и вызвали бригаду скорой помощи.

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного", –

говорится в сообщении ФСИН.

Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб.

Напомним, еще 14 февраля политика Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии №3 "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе, было отправлено в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток. Об этом сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш. При этом она не уточнила, что стало причиной такого решения.

В последний раз российского политика отправляли в ШИЗО 1 февраля, он вышел из него 11 февраля. 14 февраля его снова поместили в изолятор. Кроме того, известно, что Навального отправили в ШИЗО в 27-й раз.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что летом 2023 года Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил оппозиционного Путина политика Алексея Навального к 19 годам колонии — теперь уже особому режиму, передают российские информагентства. Процесс по "экстремистскому" делу был засекречен. Он начался 19 июня и длился всего месяц, все заседания проходили в закрытом режиме. 20 июля прокурор пригласил Навального, который уже отбывает в колонии №6 во Владимирской области девятилетний срок по делу о мошенничестве, еще 20 лет особого режима. Срок был сформирован путем частичной сборки по совокупности с предварительным наказанием.



