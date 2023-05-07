В самолете подрались пьяные российские военные, которые воевали в Украине (ВИДЕО)

5 мая на борту российского самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавшего рейс между городами Чита и Екатеринбург, произошел инцидент с участием пьяных российских солдат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Знаки Z на русских военных. Фото из открытых источников

По словам находившихся на самолете пассажиров, группа военных с символами Z и V на форме начала драку на борту самолета прямо во время его полета. В момент столкновения все российские военные находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разговоров выяснилось, что российские военные, вероятно, возвращались с украинского фронта. По свидетельствам пассажиров прошел час, пока персонал экипажа с помощью окружающих успокоили российских солдат.

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В Telegram-каналах появилось несколько записей инцидента. Они показывают как один из солдат бьет другого в лицо, а стюардесса пытается успокоить их и просит помощи у других солдат.

Представители российской авиакомпании рассказал, что начать внутреннее расследование, однако дальнейшая судьба пьяных российских солдат неизвестна.

По данным британской разведки, алкоголизм среди мобилизованных россиян очень распространен. Это отрицательно сказывается на их боеспособности и часто является причиной смерти призывников еще до того, как они попадут на фронт.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская разведка зафиксировала большие потери россиян вблизи Бахмута.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте США Билле Клинтоне, который заявил, что знал о нападении Путина на Украину за несколько лет до аннексии Крыма и оккупации востока Украины.