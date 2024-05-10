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В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в ледяную реку. Много погибших

В российском Питере водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус упал в реку Мойка. По предварительной информации погибло как минимум семь россиян. Водителя автобуса задержали

сегодня, 16:05
Автор:
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Ткачик Олеся
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В пятницу, 10 мая, на Поцелуевом мосту в центре российского Санкт-Петербурга случилась авария, в результате которой в реку Мойку упал пассажирский автобус. В салоне транспортного средства находились около 20 человек. Как сообщили в Главном управлении министерства внутренних дел РФ, после аварии сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса.

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в ледяную реку. Много погибших

Автобус упал в реку

На кадрах с места ДТП видно, что мужчина не справился с управлением транспортным средством при повороте с набережной на мост. В результате автобус выехал на встречную полосу, протаранил несколько машин и упал в воду.

Известно, что на данный момент спасательный работы на реке Мойка, куда упал автобус, завершились. В них принимали участие 69 специалистов. Также на место были направлены 18 единиц техники.

По данным росСМИ, в результате падения автобуса погибли по меньшей мере семь человек. Эти люди не смогли самостоятельно выбраться из тонущего автобуса и у врачей не получилось их откачать.

В то же время очевидцы ДТП рассказывают, что первым из тонущего автобуса выбрался водитель. Ему кричали, чтобы он открыл люк на крыше автобуса, чтобы люди могли выбраться. Но, он никак не отреагировал на эти призывы. Очевидцы допустили, что просто водитель находился в шоковом состоянии. Также они говорят, что несколько мигрантов, хотели прыгнуть с моста в воду, чтобы до прибытия экстренных служб попытаться кого-то спасти. Но их отговорили от таких намерений, поскольку прыгать с моста опасно, к тому же вода в реке – ледяная.

При этом известно, что компанию "Такси", владеющую пассажирским автобусом, упавшим в реку Мойка, 23 раза привлекали к ответственности за административные нарушения. Об этом сообщили суды Петербурга. Общая сумма штрафов составила 3,6 млн рублей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что недавно на дорогах Питера был коллапс из-за снегопадов с огромным количеством ДТП.




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Источник: https://www.gazeta.ru/
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