В Санкт-Петербурге набирают людей для войны с Украиной: обещают большие деньги

В российском городе Санкт-Петербург собирают мотострелковый батальон, который отправят на войну с Украиной. Такие батальоны создают во всех регионах России. Об этом пишет местное издание Фонтанка.

В РФ собирают мотострелковые батальоны (фото из открытых источников)

Журналисты издания выяснили, что в батальон набирают "добровольцев". Эту информацию также подтвердили в военкомате, расположенном в Приморском районе города.

Всем желающим присоединиться к батальону, предлагают подписать контракт на шесть месяцев и пройти специальное обучение, которое продлится около месяца. При этом обещают заплатить 100 тысяч рублей. Выплаты обещают увеличить после отправки добровольцев в Украину. Кроме того, добровольцы могут сохранить за собой свое рабочее место.

"Там люди получают от 200 тысяч до полумиллиона Когда подразделение поедет на мероприятие, вам платят 53 доллара в сутки плюс "наступательные" восемь тысяч в сутки. Плюс доплаты за боевые заслуги: БМП, беспилотник – 50 тысяч рублей, танк – 100 тысяч рублей" , – рассказали в военкомате.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что разведке стало известно, кого под видом добровольцев отправляет Кремль на войну в Украину. Россия ведет полномасштабную войну против Украины, но до сих пор пытается скрывать истинное положение вещей прежде всего от своих граждан. Так как пушечное мясо российское командование отправляет на войну в Украину резервистов под видом "добровольцев". Из перехваченного разговора становится ясно, что боевик так называемой ДНР рассказывает одному из военных РФ, что в 115 батальон, куда покинули студентов, фактически начал протестовать, отказываясь выполнять приказы. Подключились родственники резервистов.

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