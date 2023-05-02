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В Сети смеются над Путиным, попавшим в словесный конфуз

На встрече с айтовцами Путин явно потерял ход мысли

2 мая 2023, 21:57
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Автор:

Лиля Воробьева

Кремлевский глава Владимир Путин находился в курьезной ситуации во время встречи с работниками  сферы, занимающейся беспилотными авиационными системами. Руководителю РФ было непросто формулировать мнение, поэтому он часто использовал употребляемые без конца им слова, как "понятно", "непонятно" и "понимание". Видеоролик об этой конфузной встрече Путина был обнародован в сети.

В Сети смеются над Путиным, попавшим в словесный конфуз

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Один участник встречи намеревался разъяснить Путину, почему российские технологии отстали от американских и почему Россия в этой области имеет зависимость от США.


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"Вся система, которая сегодня сформирована, она работает на американском стеке сетевых протоколов. Поэтому мы информационно постоянно зависимы", — рассказал Путину айтовец.

В этой ситуации президент нервно прокручивал в руках ручку и не мог понять, о чем идет речь. Затем глава Кремля стал говорить сумбурные фразы.

"Коллеги сейчас говорили о тех трудностях, которые мешают идти вперед. Они понятны... но непонятно... да, кстати, и понятно... хотел сказать непонятно, как их преодолевать, но и это понятно. Нужно только общее понимание того, что преодоление этого очень важно для развития этой отрасли", – сказал глава РФ.

В Сети не упустили возможности иронически это прокомментировать. Пользователи писали:

"Скажите, вот этот маразматик и есть великий геополитик и единственная надежда России?", "Вова Путин и в молодости не блистал умом, Ютуб есть, можно освежить память", "Все, он поплыл, конечно".

В Сети смеются над Путиным, попавшим в словесный конфуз - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил, что выпуск БпЛА в России "должен быть поставлен на поток".



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Источник: https://twitter.com/prof_preobr/status/1651888557579960321
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