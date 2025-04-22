В сети впервые показали, как выглядит 10-летний сын Путина

Впервые в открытом доступе появились фотографии одного из самых засекреченных детей президента РФ Владимира Путина — десятилетнего Ивана. Он, по слухам, является общим ребенком Путина и его любовницы Алины Кабаевой, сообщает D aily M ail.

Сын Путина

В сообщении говорится: "Это – Иван Владимирович Путин. Вероятно, одинокий мальчик России. Он почти не контактирует с другими детьми, находится под постоянной опекой охранников, гувернанток и преподавателей".

Внешне у парня сходство с Путиным в детстве. В то же время упоминается, что у него младший брат — четырехлетний Владимир-младший, которого на опубликованных снимках не видно.

Несмотря на то, что Путин официально не признавал свою семью с Кабаевой, еще несколько месяцев назад он оговорился о пересмотре сказок вместе со своими малышами. Государственный пропагандистский канал RT тогда перевел эти слова как "младшие члены семьи".

Независимые российские журналисты уже ранее сообщали, что у Путина и Кабаевой по меньшей мере два сына, которые растут в полной изоляции от внешнего мира под круглосуточным надзором Федеральной службы охраны РФ.

Кроме того, у Путина есть еще несколько детей от других женщин. Известно о дочерях от его бывшей жены — 39-летней Марии Воронцовой и 38-летней Екатерине Тихоновой, которая стала известна благодаря танцам в стиле "рок-н-ролл". Также Путину приписывают дочь Екатерину Кривоногих, родившуюся от бывшей любовницы — Светланы Кривоногих, которая из бывшей уборщицы превратилась в миллионершу с частицей в крупном банке и клубом стриптиза в Санкт-Петербурге.

Сама Кабаева никогда не подтверждала связь с Путиным, однако в одном из старых интервью, отвечая на вопросы ребенка, призналась, что встретила "идеального мужчину", которого "очень любит".

Как сообщает Dossier Center, до начала полномасштабной войны ребят обучали британские и новозеландские гувернантки. Для преподавания английского языка Путин привлекает преподавателей из ЮАР. Оба сына не посещают школу — образование получают во дворцах главы Кремля, подобно детям последнего российского императора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин готовит одного из своих сыновей к правлению РФ.



