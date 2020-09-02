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Главная Новости Мир Россия В штабе Навального рассказали, к кому приведет расследование его отравления
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В штабе Навального рассказали, к кому приведет расследование его отравления

В штабе Навального считают, что теперь протесты в России будут более яркими

сегодня, 10:25 comments571
Автор:

Елена Волкова

Сотрудники российского оппозиционера Алексея Навального, которого скорее всего отравили в Томске 20 августа, рассказали, почему в России не будут расследовать это преступление. В интервью “Русской службе ВВС” глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что ситуация вызвала у общественности огромное возмущение. И реакция народа на митингах будет куда более яркой, чем было до отравления Навального.

“Ну мы же все понимаем, что реального расследования не будет. Это очевидно. Путин и Песков, и Генпрокуратура вполне четко дали понять - никакого расследования. Потому что любое реальное расследование приведет к тому, что они выйдут на самих себя”, - заявил Волков.
Напомним, один из основных разработчиков нервно-паралитического вещества “Новичок” Вил Мирзаянов заявил о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили другим веществомМирзаянов считает, что тот диагноз, которые озвучили немецкие специалисты, напоминает отравление пестицидами. Что же касается “Новичка”, то у Навального не было признаков отравления этим химическим оружием: не было мышечных конвульсий, ухудшения зрения и прочих симптомов. Мирзаянов не исключает, что покушение могли осуществить с помощью не менее опасного яда: мол, в их институте в свое время разрабатывали другие опаснейшие препараты, существование которых остается загадкой.

В штабе Навального рассказали, к кому приведет расследование его отравления


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