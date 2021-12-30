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В Сибири умер священник-миссионер из Львовской области: что известно

Отец Петр Павлишин совершал пастырское служение в России

сегодня, 01:10
Автор:

Лиля Воробьева
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На территории РФ ушел из жизни священнослужитель УГКЦ Петр Павлишин, осуществлявший миссионерскую деятельность и родившийся во Львовской области. Об этом сообщает Стрыйская епархия УГКЦ.

В Сибири умер священник-миссионер из Львовской области: что известно

Петр Павлишин (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, священнослужитель Петр Павлишин являлся миссионером и служил в РФ.

Представители медиа zaxid.net пишут, что львовский батюшка ушел из жизни на территории Сибири, от осложнений коронавирусной болезни. Представители УГКЦ решили перевезти его тело на родину, на кладбище родного села Грусятичи Львовской области.

По информации сайта УГКЦ, этот священнослужитель правил в церкви Святителя Николая в Нижневартовске Тюменской области. Там живут многие бывшие жители с Запада нашей страны.

По обнародованной информации, на территории русской Сибири есть места, где лелеют украинский язык и культуру. Их жители одевают вышитые рубашки, когда идут в храм. Развиваться этот населенный пункт начал после того, как там были найдены новые месторождения нефти и природного газа. На север Тюмени отправились работать молодые специалисты учебных заведений города Дрогобыч и Ивано-Франковск.

По информации Украинской Греко-Католической церкви, в РФ в 2018 году совершали службу 10 священнослужителей этой церкви.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России избили приехавших на вызов медиков из-за подозрения на коронавирус. В российском городе Кирово-Чепецк неизвестные избили бригаду медиков, приехавших по подозрению на коронавирус Covid-19. Бой состоялся у входа в высотном здании, где машина скорой помощи прибыла по вызову.


 


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4900821566636485&id=264006303651391
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