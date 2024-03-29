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В Следкоме РФ придумали новый бред о связи террористов из «Крокуса» с Украиной

В Следственном комитете России не устают придумывать разного рода «доказательства», которые якобы подтверждают, что к теракту в «Крокусе» причастна Украина. Теперь там заявляют, что террористы ехали в Киев

сегодня, 19:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Следственном комитете страны-агрессора придумали бред о том, что якобы террористы, которые напали на "Крокус Сити Холл" ехали в Киев за деньгами. Якобы об этом рассказал один из задержанных террористов во время допроса.

В Следкоме РФ придумали новый бред о связи террористов из «Крокуса» с Украиной

Теракт в "Крокусе"

Как сообщили в Следственном комитете РФ, действия преступников якобы координировал мужчина, который представился им под псевдонимом. В стране-агрессоре утверждают, что он отправлял им голосовые сообщения через мессенджер Telegram.

В Следкоме утверждают, что по указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону границы России и Украины. Они якобы должны были пересечь ее, чтобы прибыть в украинскую столицу для получения обещанного им вознаграждения.

При этом в Следственном комитет заявили, что проверяют информацию о том, причастны ли спецслужбы Украины к организации и финансированию теракта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве в "Крокус Сити Холле" произошел теракт с большим количеством жертв и пострадавших. Ответственность за теракт взяли на себя в ИГИЛ. При этом за совершения теракта были задержаны радикальные исламисты. В то же время, в стране-агрессоре их называют просто исполнителями, и заявляют, что их могли тренировать украинские спецслужбы. Также кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что исполнители теракта известны, но теперь нужно установить заказчиков.

Вероятнее всего, "заказчиком" в РФ назовут Украину, поскольку тамошние представители спецслужб уже заявили о том, что именно Киев причастен к теракту в "Крокусе", а террористы якобы хотели бежать на территорию Украины, где их должны были встречать, как героев.




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Источник: https://t.me/sledcom_press/12406
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