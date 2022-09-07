В СНБО назвали первые регионы, которые готовы выйти из состава РФ

О распаде России говорят уже давно, но по факту этот процесс уже начался и есть ряд республик, которые готовы выйти из состава Российской Федерации. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Левому берегу" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Красная площадь. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО пояснил, что процесс распада России стартовал не сразу после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Активные процессы начались пару месяцев назад и уже есть ряд регионов, политика которых не устраивает Кремль. Речь идёт не об одном или двух регионах России. Есть уже, как минимум первые 10 регионов, которые будут, условно говоря, в авангарде процессов распада Российской Федерации.

Данилов отметил, что о процессах разрушения РФ хорошо известно руководству Кремля, потому что спецслужбы РФ как раз и проводят исследования, результаты которых подтверждают, что внутри России начались процессы распада. Так на первом месте тех территорий, которые могут отсоединиться от России Данилов назвал Татарстан. На втором Ичкерию.

По мнению Алексея Данилова, когда начнётся распад России, то остановить этот "эффект домино" будет уже невозможно. Причём Путин сам привёл к такому разрушению. Он выстроил тоталитарный режим, какое-то наподобие Советского Союза. Тогда тоже единицы могли себе позволить выйти публично с протестом, но, когда всё зашевелилось, таких людей стало очень много. Они заполняли улицы, площади, рынки и когда-то великий и могучий СССР лопнул за считанные месяцы. То же самое ждёт Россию, уверен Алексей Данилов.

Также издание "Комментарии" сообщало – это точно не годы: Данилов озвучил свой прогноз войны в Украине.





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