Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео о том, что нужно вернуть РФ в европейскую экономику и таким образом оттащить ее от Китая.

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"Что касается попытки оттащить нас от Китая, то это бессмысленно абсолютно. Потому что у нас стратегическое партнерство", — заявил политик страны-агрессора.

Как подчеркнул Джабаров, Китай и РФ не являются союзниками "против кого-то", а развивают межгосударственные отношения.

При этом он выразил уверенность, что европейская экономика якобы "не очень хорошо" переживает разрыв связей с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший государственный секретарь США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео во время интервью для CNN с Фаридом Закарией на 20-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) допустил, что Россию впоследствии могут снова принять в мировое сообщество. При этом он подчеркнул, что для такого решения нужно обрести "смелость". По его словам, со временем будет найдено мужество в том, чтобы и Россию в конце концов принять в мировое сообщество. По словам Помпео, это нужно сделать так, чтобы этот идущий через Иран нефтепровод не шел туда, а также, чтобы РФ перестала сотрудничать с Китаем.

"Мы должны делать то, что будет полезно всем нам, когда остановится этот конфликт между Россией и Европой, чтобы все выиграли", — заявил Помпео. Он подчеркнул, что на мирных переговорах между Украиной и Россией США и Европа будут поддерживать Украину, а Россию – Китай во главе с Си Цзиньпином. При этом Помпео добавил, что на этих переговорах нужно максимально давить на РФ.



