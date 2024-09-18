В США откровенно заявили, что Россию вернут в мировое сообщество: и объяснили почему

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Ткачик Олеся
Бывший государственный секретарь США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео во время интервью для CNN с Фаридом Закарией на 20-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) допустил, что Россию впоследствии могут снова принять в мировое сообщество. При этом он подчеркнул, что для такого решения нужно обрести "смелость".
Майк Помпео
Он подчеркнул, что на мирных переговорах между Украиной и Россией США и Европа будут поддерживать Украину, а Россию – Китай во главе с Си Цзиньпином. При этом Помпео добавил, что на этих переговорах нужно максимально давить на РФ.
Бывший госсекретарь также отметил, что Си Цзиньпин уже готов к разграничению своих интересов с интересами России, но после этого, вероятно, попытается ужесточить контроль над Тайванем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Штаты хотят перезагрузить отношения с РФ и не берут Украину в НАТО, чтобы не обидеть Москву.
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