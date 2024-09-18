В США откровенно заявили, что Россию вернут в мировое сообщество: и объяснили почему

Бывший государственный секретарь США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео во время интервью для CNN с Фаридом Закарией на 20-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) допустил, что Россию впоследствии могут снова принять в мировое сообщество. При этом он подчеркнул, что для такого решения нужно обрести "смелость".

Майк Помпео

"С определенным временем, мне кажется, мы найдем мужество о том, чтобы и Россию в конце концов принять в мировое сообщество. Кто-то говорит: хорошо, вы можете возвращать свои энергоносители на мировой рынок, но это нужно сделать так, чтобы этот идущий через Иран нефтепровод не шел туда. Во-вторых, нам нужно, чтобы вы не сотрудничали с компартией Китая. Мы должны делать то, что будет полезно всем нам, когда остановится этот конфликт между Россией и Европой, чтобы все выиграли", — заявил Помпео.

Он подчеркнул, что на мирных переговорах между Украиной и Россией США и Европа будут поддерживать Украину, а Россию – Китай во главе с Си Цзиньпином. При этом Помпео добавил, что на этих переговорах нужно максимально давить на РФ.

"Мы должны так на них давить, чтобы их позиция была приемлема для нас. Мы должны дать понять Путину, что мы будем оказывать давление, мы не дадим ему свободно действовать так, как он действует с коммунистической партией Китая. И это еще один момент, как можно получить такие стратегические рычаги на этих переговорах", – сказал Помпео.

Бывший госсекретарь также отметил, что Си Цзиньпин уже готов к разграничению своих интересов с интересами России, но после этого, вероятно, попытается ужесточить контроль над Тайванем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Штаты хотят перезагрузить отношения с РФ и не берут Украину в НАТО, чтобы не обидеть Москву.



