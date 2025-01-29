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В Совфеде РФ заявили, что Путин «раскрыл правду» о Зеленском: о чем речь

В Совфеде рассказали о «нахальстве» Зеленского

сегодня, 13:00 comments1352
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Ткачик Олеся

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам РФ Григорий Карасин заявил о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы "раскрыл правду" о президенте Владимире Зеленском. При этом, сделал это публично.

В Совфеде РФ заявили, что Путин «раскрыл правду» о Зеленском: о чем речь

Зеленский и Путин

Как заявил Карасин, речь идет о "нелегитимности" Зеленского как президента.

"Владимир Владимирович Путин просто констатировал факт. Действительно, срок полномочий Зеленского истек, а он продолжает довольно нахраписто и нахально принимать решения, причем судьбоносные, стратегические. Это все вызывает серьезные вопросы", — заявил российский сенатор.

При этом известно, что накануне кремлевский диктатор заявил, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он якобы не является легитимным главой государства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин страшит враждебность к президенту Владимиру Зеленскому, называет его нелегитимным и требует отставки, говорит российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его мнению, это происходит потому, что в феврале 2022 года Зеленский не скрылся из Киева. "Думаю, Путин страстно завидует восприятию Западом фигуры Зеленского, уважению Европы и США к бывшему артисту-юмористу. Но это не все. Я уверен, что российский диктатор очень боится такого исхода войны, который позволил бы ему самому хоть на мгновение допустить мнение, что Зеленский его одолел", — считает Яковина.

Также "Комментарии" рассказывали, что бред о нелегитимности Зеленского также повторил Медведев.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/01/29/24951908.shtml?updated
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