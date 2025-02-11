В Совфеде сказали, без чего не смогут обсуждать сценарии завершения войны в Украине

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя возможность прекращения войны в Украине, не стоит забывать о ее первопричинах при обсуждении разных сценариев ее урегулировани.

Переговоры с РФ

"Все рассуждения и возможные оценки, и сценарии урегулирования кризиса в Украине не должны уходить от необходимости выкорчевывания первопричин существующих проблем", — заявил Карасин.

По его словам, при непонимании истоков конфликта любое обсуждение "будет носить показной характер".

При этом россиянин добавил, что хорошо понимает проблемы, которые привели к конфликту в Украине. Карасин подчеркнул, что слова американского президента Дональд Трампа о важности остановить войну в Украине заслуживают внимания, но для их восприятия "важны детали".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп сообщил о том, что ведет переговоры с Украиной и РФ относительно прекращения войны. При этом он рассказал, что имел разговор с кремлевским диктатором. Впрочем, Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию, подчеркнув, что может о чем-то не знать. Есть мнение, что Кремль не подтверждает разговор с Трампом, так как он, возможно, не был успешным для Путина, и он не может заявить своему народу о победах. Тем не менее, после сегодняшнего ракетного удара по Украине, в Офисе президента сообщили, что Кремль очень четко продемонстрировал Трампу, что мир его абсолютно не интересует.

Также "Комментарии" рассказывали, что Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал слова Дональда Трампа о возможности РФ захватить Украину. "Любое явление происходит с вероятностью 50%: или да, или нет", — сказал Песков.





