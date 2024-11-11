Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США должна помешать "обезумевшей" Европе совершить "комплексное самоубийство".

Алексей Пушков

"Но это, как выясняется, не точно: два европейских руководителя на такое самоубийство готовы. Стармер и Макрон хотят добиться того, чтобы Украина могла наносить удары дальнобойными ракетами по России", — отметил Пушков.

По его словам, для этого им все равно нужна отмашка США, ведь без согласия Вашингтона они на такое не решатся. По этой причине они намерены попытаться "в последний раз" убедить Джо Байдена дать Украине такое разрешение, а Франция и Британия ей предоставят такие ракеты.

"Таким путем эти двое не только рассчитывают изменить ход войны, но и сорвать планы Трампа по ее прекрашению. Куда это может завести Европу, эти двое думать не хотят — или не умеют", — заявил Пушков.

При этом он добавил, что Байден до сих пор был против таких ударов.

"Но и у него может возникнуть искушение сорвать планы Трампа. Весь вопрос в том, захочет ли Байден быть человеком, который даст старт третьей мировой войне", — отметил россиянин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия продолжает вести "специальную военную операцию", так как стремится выполнить все своих поставленные целей. В то же время он добавил, что применение каких бы то ни было западных вооружений якобы не смогут изменить динамику на фронте. Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в последние месяцы президентства Джо Байдена якобы попытаются убедить американского лидера дать разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ.





