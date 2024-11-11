Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США должна помешать "обезумевшей" Европе совершить "комплексное самоубийство".
Алексей Пушков
По его словам, для этого им все равно нужна отмашка США, ведь без согласия Вашингтона они на такое не решатся. По этой причине они намерены попытаться "в последний раз" убедить Джо Байдена дать Украине такое разрешение, а Франция и Британия ей предоставят такие ракеты.
При этом он добавил, что Байден до сих пор был против таких ударов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия продолжает вести "специальную военную операцию", так как стремится выполнить все своих поставленные целей. В то же время он добавил, что применение каких бы то ни было западных вооружений якобы не смогут изменить динамику на фронте. Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в последние месяцы президентства Джо Байдена якобы попытаются убедить американского лидера дать разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ.
Новости