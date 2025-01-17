В Совфеде заявили, что Трамп уважает Россию и спрогнозировали его действия

У избранного президента США Дональда Трампа нет "опасной русофобии", характерной для администрации демократов, об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дональд Трамп

По его словам, в первый срок президентства риторика Трампа по поводу России и отношений РФ и США была намного лучше, чем практический подход его администрации к этим отношениям, которые продолжали деградировать по инициативе американской стороны.

"В этом смысле была преемственность между политикой Вашингтона при Обаме и при Трампе. В том, что касалось России, в своих заявлениях Трамп, как правило, обещал больше, чем был способен или готов сделать", — заявил Пушков.

В то же время, по его мнению, у Трампа нет той "опасной русофобии", которая была характерна для администрации демократов, а также свойственна части республиканского истеблишмента.

"Ничего "пророссийского" в Трампе и прежде не было, и сейчас нет. Однако Трамп, в отличие от завзятых русофобов, не ненавидит Россию. Он относится к России как к очень важному фактору в мировой системе, с которым надо иметь дело, прежде всего, чтобы не поставить под угрозу безопасность США", — заявил Пушков и добавил, что Трамп хуже относится к Китаю, чем к РФ.

Российский сенатор заявил, что для Трампа Америка превыше всего, поэтому ему не нужны конфликты, которые будут угрожать США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что будущий министр финансов США Скотт Бессент заверил россиян, что новая администрация Дональда Трампа не только поддержит, но и будет даже усиливать санкции, ранее введенные командой Джо Байдена. В частности особое внимание будет уделено нефтяной промышленности России как средству давления для прекращения войны в Украине.



