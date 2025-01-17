Путин такого точно не ожидал: будущий глава Минфина США дал россиянам ряд «страшных» обещаний

Будущий министр финансов США Скотт Бессент заверил россиян, что новая администрация Дональда Трампа не только поддержит, но и будет даже усиливать санкции, ранее введенные командой Джо Байдена. В частности особое внимание будет уделено нефтяной промышленности России как средству давления для прекращения войны в Украине.

Скотт Бессент

В ходе слушаний в Сенате 16 января Бессент прямо обратился к российскому правительству.

"Если кто-то из российских чиновников смотрит на эти слушания, то они должны понимать, что я на все 100 процентов поддержу расширение и ужесточение санкций, особенно в отношении нефтяных компаний, до уровня, который заставит Российскую Федерацию сесть за стол переговоров", — сказал Бессент во время слушаний в Сенате.

При этом политический обозреватель Ростислав Демчук напомнил, что о выдвижении Скотта Бессента на должность министра финансов было объявлено в конце ноября. Дональд Трамп охарактеризовал его как одного из самых влиятельных международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики.

В предыдущих интервью американским медиа Бессент рассказывал о своих планах ослабить китайский юань и полностью обесценить российский рубль, используя инструменты глобального финансового рынка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что будущая администрация Дональда Трампа, вероятно, не будет выбирать военные методы для давления на Россию, но может пойти по пути экономического влияния, что уже доказало свою эффективность в прошлом, отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. По его мнению, в вопросе борьбы с РФ ключевой задачей является сохранение экономических санкций, особенно касающихся нефтегазовой отрасли России.



