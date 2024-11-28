Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин очень ценит то, как Казахстан помогает Москве эффективно применять схемы обхода западных санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Путин и Токаев. Фото: из открытых источников
Американские аналитики указывают, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились в Астане 27 ноября и подписали совместное заявление об углублении российско-казахстанского стратегического партнерства в рамках усилий России по установлению "нового мирового порядка".
Путин и Токаев подписали 19 других документов, углубляющих российско-казахстанское политическое, экономическое, энергетическое и транзитное сотрудничество.
Путин также опубликовал статью в казахстанской государственной газете "Казахстанская правда" 27 ноября, в которой подчеркнул прочность российско-казахстанских отношений, во многом в том же стиле, что и в предыдущих статьях Путина, опубликованных в государственных газетах других государств во время двусторонних визитов.
Путин и Токаев также договорились о расширении российских образовательных учреждений и заведений с изучением русского языка в Казахстане, вероятно, в рамках постоянных усилий по расширению влияния российской "мягкой силы" в странах, ранее колонизированных Российской империей и Советским Союзом.
Читайте также на портале "Комментарии" — Турция уговаривает США отказаться от санкций против РФ: какие ограничения хотят отменить.
Новости