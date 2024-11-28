В США навали ключевую страну, которая помогает Путину обходить санкции

Российский диктатор Владимир Путин очень ценит то, как Казахстан помогает Москве эффективно применять схемы обхода западных санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Путин и Токаев. Фото: из открытых источников

Американские аналитики указывают, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились в Астане 27 ноября и подписали совместное заявление об углублении российско-казахстанского стратегического партнерства в рамках усилий России по установлению "нового мирового порядка".

Путин и Токаев подписали 19 других документов, углубляющих российско-казахстанское политическое, экономическое, энергетическое и транзитное сотрудничество.

"Кремль, вероятно, намерен углубить экономические и транзитные отношения с Казахстаном, отчасти для того, чтобы продолжать использовать Казахстан в качестве ключевого посредника для облегчения схем обхода санкций", – отмечают в ISW.

Путин также опубликовал статью в казахстанской государственной газете "Казахстанская правда" 27 ноября, в которой подчеркнул прочность российско-казахстанских отношений, во многом в том же стиле, что и в предыдущих статьях Путина, опубликованных в государственных газетах других государств во время двусторонних визитов.

Путин и Токаев также договорились о расширении российских образовательных учреждений и заведений с изучением русского языка в Казахстане, вероятно, в рамках постоянных усилий по расширению влияния российской "мягкой силы" в странах, ранее колонизированных Российской империей и Советским Союзом.

"Путин не упомянул войну в Украине ни в своей статье, ни во время встречи с Токаевым, ни в пакете подписанных документов, вероятно, для того, чтобы представить Россию как экономически стабильного и жизнеспособного партнера в преддверии саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 28 ноября в Астане", – говорится в отчете американских аналитиков.

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