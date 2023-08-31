В США объяснили, чего боится Кремль даже после смерти Пригожина

Кремль обеспокоен симпатиками "Вагнера", поэтому пытался отвлечь внимание от похорон их главаря Евгения Пригожина. Впрочем, были и другие цели запутывания информации о захоронениях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Похороны Пригожина. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, режим Путина предпринял несколько попыток замолчать или запутать сообщения о похоронах Пригожина. Это, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль остается обеспокоенным привлекательностью Пригожина в России и среди сторонников "Вагнера" даже после его смерти.

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Российские федеральные каналы в основном проигнорировали похороны Пригожина, вероятно, также в рамках запланированного Кремлем "освещения" похорон. Некоторые Telegram-каналы безосновательно предполагали, что Пригожин выжил в авиакатастрофе, что также могло быть информационной операцией, направленной на то, чтобы переполнить российское информационное пространство ложными сообщениями и отвлечь внимание от похорон Пригожина.

По мнению аналитиков, российские чиновники могут изучать взгляды "военкоров" на Пригожина и его смерть, чтобы выявить и подвергнуть цензуре российских ультранационалистов, не имеющих явной связи с Пригожиным или"Вагнером".

Один из таких российских "военкоров" утверждал, что к нему обратились "агрессивные" рекламодатели, которые попросили его продвигать несколько Telegram-каналов, преувеличивавших тему гибели руководства"Вагнера" "почти в оскорбительной форме". Эта просьба была странной, поскольку Кремль и российские государственные СМИ "уже закрыли эту тему", и он отказался продвигать эти каналы.

Отказ побудил одного из рекламодателей обвинить его в поддержке мятежа и в том, что он выступает против президента России Владимира Путина и российской Конституции.

Этот "военкор" последовательно критиковал российское военное руководство и поддерживал командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского, ранее имевшего связи с Пригожиным.

Аналитики отмечают, что этот инцидент, по меньшей мере, свидетельствует о том, что российские "военкоры" самоцензурируют свои дискуссии о смерти Пригожина и освещают эту тему по образцу Кремля.

Кроме того, можно утверждать, что некоторые российские социальные медиа пытаются захватить российское информационное пространство, или же указывает на то, что российские чиновники пытаются выявить другие известные "ультранационалистические голоса", которые могут пропагандировать неповиновение режиму или военным, и связать их определенным образом с Пригожиным.

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