Пригожин и крах путинского режима – что дальше будет происходить в РФ

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Кравцев Сергей
В Кремле продолжают делать вид, что не виноваты в уничтожении 23 августа над Тверской областью самолета с лидерами ЧВК "Вагнер", включая Евгения Пригожина. Между тем, в США прозрачно намекают, что именно Путин стоял за устранением человека, позволившего себе бунтовать против его режима. И в итоге якобы похороненного 29 августа в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. Впрочем, не исключается и версия, что Пригожин жив и готовит месть, а в авиакрушении погиб его двойник. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с внутрироссийскими разборками, спустя неделю после устранения верхушки вагнеровцев.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:
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Безусловно, главной движущей силой этого являются ВСУ, которые нанесут российским оккупантам сокрушительное поражение в Украине, подчеркивает эксперт. После этого, уверен он, активизируются силы вокруг Путина, которые поймут, что пришло их время – равно как время сдавать их обезумевшего вождя.
Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва), экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера считает, что не следует рассчитывать на какой-то повторный бунт в РФ в ближайшее время.
Во-первых, аргументирует он, ФСБ, выходцем откуда является Путин, не зря ест свой хлеб. Эта структура всегда хорошо финансировалась, там – мотивированные люди, отлично понимающие, что их будущее тесно связано с Путиным. И они будут делать всё, чтобы его режим продержался как можно дольше.
Во-вторых, продолжает нардеп, ЧВК – это не идеология, а – деньги. И за деньги наемники будут работать на кого угодно. Так что, поясняет он, не стоит ждать бунта со стороны тех же вагнеровцев.
В-третьих, в РФ рейтинг Путина остается относительно высоким. И потенциальных конкурентов он зачищает довольно быстро.
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