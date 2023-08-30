Пригожин и крах путинского режима – что дальше будет происходить в РФ

В Кремле продолжают делать вид, что не виноваты в уничтожении 23 августа над Тверской областью самолета с лидерами ЧВК "Вагнер", включая Евгения Пригожина. Между тем, в США прозрачно намекают, что именно Путин стоял за устранением человека, позволившего себе бунтовать против его режима. И в итоге якобы похороненного 29 августа в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. Впрочем, не исключается и версия, что Пригожин жив и готовит месть, а в авиакрушении погиб его двойник. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с внутрироссийскими разборками, спустя неделю после устранения верхушки вагнеровцев.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Процесс краха путинского режима, а возможно и РФ в целом, непрестанно идет

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:

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"Я не думаю, что похороны Пригожина – это завершение процесса дестабилизации России. Скорее – продолжение. А под процессом я подразумеваю распад и крах путинского режима. Будут разные события, которые, с той или иной стороны, будут этот процесс ускорять. И рано или поздно режим рухнет".

Безусловно, главной движущей силой этого являются ВСУ, которые нанесут российским оккупантам сокрушительное поражение в Украине, подчеркивает эксперт. После этого, уверен он, активизируются силы вокруг Путина, которые поймут, что пришло их время – равно как время сдавать их обезумевшего вождя.

"Тема Пригожина, вроде бы, сошла на "нет". Но появятся другие пригожины – в виде таких же бандитов или респектабельных джентльменов, которые станут рассказывать, что следует изменить ситуацию в обществе. Что они осознали ошибочность агрессивной политики Путина. И так далее. Так что, – констатирует Владимир Огрызко, – процесс краха путинского режима, а возможно и РФ в целом, непрестанно идет. А формы его реализации будут зависеть от того, как быстро украинская армия будет освобождать нашу землю".

Даже большая мобилизация, прогнозируемая на осень, не подтолкнет россиян к протестам

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва), экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера считает, что не следует рассчитывать на какой-то повторный бунт в РФ в ближайшее время.

Во-первых, аргументирует он, ФСБ, выходцем откуда является Путин, не зря ест свой хлеб. Эта структура всегда хорошо финансировалась, там – мотивированные люди, отлично понимающие, что их будущее тесно связано с Путиным. И они будут делать всё, чтобы его режим продержался как можно дольше.

"Нейтрализация главарей ЧВК "Вагнер" со стороны ФСБ (а я уверен, что это была именно их операция), уже дала свои результаты. Никто, даже совет командиров данной ЧВК, не рискнул взять на себя организацию похорон Пригожина", – подчеркивает Сергей Магера.

Во-вторых, продолжает нардеп, ЧВК – это не идеология, а – деньги. И за деньги наемники будут работать на кого угодно. Так что, поясняет он, не стоит ждать бунта со стороны тех же вагнеровцев.

В-третьих, в РФ рейтинг Путина остается относительно высоким. И потенциальных конкурентов он зачищает довольно быстро.

не подтолкнет россиян к протестам", – считает Сергей Магера. "К тому же, санкции не привели к обвалу экономики страны-агрессора. Более того, по некоторым оценкам, в том числе российских оппонентов политики Путина, выехавших за рубеж, РФ удалось адаптировать экономику к новым условиям. Что мы и видим по трансформации т.н. "специальной военной операции" в масштабную войну на истощение. И никаких протестов внутри России это не привело. Скорее — там всячески оправдывают происходящее. И есть основания полагать, что даже большая мобилизация, прогнозируемая на осень

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