В США объяснили, что значит указ Путина об увеличении штата армии РФ

Указ российского президента Владимира Путина об увеличении штата армии, вероятно, является формальным признанием нынешней конечной численности российских вооруженных сил, а не приказом о немедленном увеличении численности войск РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российский диктатор Путин 1 декабря подписал указ об увеличении официальной численности российских вооруженных сил с 2,039 до 2,209 млн человек, а общей численности боевого состава — с 1,15 до 1,32 млн человек.

В сентябре 2022 года российское правительство объявило, что в вооруженные силы мобилизуют 300 тысяч человек в соответствии с указом Путина о частичной мобилизации. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября заявил, что российские войска потеряли более 300 тысяч человек убитыми и ранеными в ходе боев в Украине с момента начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Вербовка добровольцев, частичная мобилизация, а также российские потери в Украине, вероятно, объясняют чистый прирост военнослужащих на 170 тысяч человек в период с 25 августа 2022 года по 1 декабря 2023 года. Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года скорее всего устанавливает 2,209 млн человек в качестве нового официального штата, а не предписывает значительное увеличение общей численности российской армии.

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