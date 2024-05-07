В США объяснили, с какой целью Путин пугает страны Запада ядерными учениями

Кремль, по всей видимости, вновь активизирует кампанию рефлексивного контроля, нацеленную на принятие решений на Западе, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, рефлексивный контроль является ключевым элементом российского инструментария гибридной войны. Это тактика основана на формировании мнения противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы он со временем добровольно предпринимал действия, выгодные России.

Аналитики подчеркивают, Россия часто использовала это понятие в форме "бряцания" ядерным оружием в ходе полномасштабного вторжения в Украину с целью заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Киеву.

Эксперты отмечают, что российские чиновники являются важнейшими элементами усилий России по использованию ядерной риторики как формы рефлексивного контроля. Российские официальные лица постоянно привязывают учения по ядерной готовности и туманные угрозы ядерного возмездия к важным политическим решениям Запада относительно войны в Украине.

Отметим, Министерство обороны России заявило, что по поручению российского диктатора Владимира Путина "в ближайшее время" начнет учения по применению нестратегического ядерного оружия.

В ведомстве Шойгу также сообщили, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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