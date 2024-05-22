В США объяснили зачем Россия проводит учения с ядерным оружием

Военные учения России с применением ядерного оружия призваны напугать политиков стран Запада и заставить их добровольно прибегнуть к выгодным агрессору действиям. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Кремль продолжает бряцать ядерным оружием в рамках кампании рефлексивного контроля для влияния на принимающих решения западных политиков. Об этом свидетельствуют учения Южного военного округа с использованием ядерного оружия, которые начались накануне.

Один из прокремлевских блогеров прямо связал учения с попытками повлиять на принятие решений на Западе — в частности, с недавними дискуссиями об ограничениях на использование Украиной западных вооружений для поражения военных целей на территории России.

Это подтверждает оценку ISW, что российские испытания тактического ядерного оружия являются частью кампании Кремля по рефлексивному контролю. Агрессор часто использует ядерное бряцание саблями, чтобы повлиять на тех, кто принимает решения на Западе, и склонить их к "капитуляции".

"Рефлексивный контроль является ключевым элементом российского инструментария гибридной войны — это тактика, опирающаяся на формирование противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы он добровольно встал к выгодным России действиям", — говорится в отчете.

В Институте отметили, что политика США и Запада, которая ограничивает способность ВСУ атаковать военные цели в России, серьезно подрывает способность Украины защитить себя от нынешних российских наступательных операций на севере Харьковской области или в любой зоне вдоль международной границы, где российские войска могут решить провести наступательные операции в будущем.

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