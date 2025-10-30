logo

В США ответили, зачем Путин предложил прекратить огонь вблизи Покровска и Купянска
commentss НОВОСТИ Все новости

В США ответили, зачем Путин предложил прекратить огонь вблизи Покровска и Купянска

В ISW считают, что российский диктатор вновь цинично соврал, оценивая ситуацию вблизи Покровска и Купянска

30 октября 2025, 14:14 comments3528
Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин манипулятивно заявил, что российские войска окружили украинские силы в Купянске и Покровске, и предложил временное прекращение огня сроком от двух до шести часов, чтобы позволить СМИ попасть в Покровск. Анализируя этот месседж американские аналитики Института изучения войны отметили, что Путин таким образом стремится заявить, что Россия не является препятствием для мирного процесса. 

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

При этом в ISW не подтверждают, что российские войска окружили Покровск или Купянск.

"Путин, вероятно, пытается использовать предложение о микропрекращении огня, чтобы показать, что Россия заинтересована в прекращении огня, особенно с учетом того, что Россия публично отвергла предложенное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня на текущей линии фронта", — отмечают аналитики.

При этом эксперты указывают, что предложенное Владимиром Путиным прекращение огня было бы постановочной возможностью для СМИ представить ситуацию в выгодном для России свете.

Аналитики подчеркивают, Путин объявил об этом предложении, чтобы привлечь внимание к своим преувеличенным заявлениям о российском прогрессе в Покровске. 

"Путин, вероятно, считает, что Украина не согласится на это странное и неискреннее предложение, подкрепляя давнюю кремлевскую версию о том, что Украина является препятствием к миру", — отмечают в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин назвал два города Украины, где якобы уже заблокированы ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сырский отреагировал на заявления Путина о блокировке Покровска и Купянска.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-29-2025/
