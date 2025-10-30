В США ответили, зачем Путин предложил прекратить огонь вблизи Покровска и Купянска

Рубрики
Российский диктатор Владимир Путин манипулятивно заявил, что российские войска окружили украинские силы в Купянске и Покровске, и предложил временное прекращение огня сроком от двух до шести часов, чтобы позволить СМИ попасть в Покровск. Анализируя этот месседж американские аналитики Института изучения войны отметили, что Путин таким образом стремится заявить, что Россия не является препятствием для мирного процесса.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
При этом в ISW не подтверждают, что российские войска окружили Покровск или Купянск.
При этом эксперты указывают, что предложенное Владимиром Путиным прекращение огня было бы постановочной возможностью для СМИ представить ситуацию в выгодном для России свете.
Аналитики подчеркивают, Путин объявил об этом предложении, чтобы привлечь внимание к своим преувеличенным заявлениям о российском прогрессе в Покровске.
