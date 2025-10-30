В США ответили, зачем Путин предложил прекратить огонь вблизи Покровска и Купянска

Российский диктатор Владимир Путин манипулятивно заявил, что российские войска окружили украинские силы в Купянске и Покровске, и предложил временное прекращение огня сроком от двух до шести часов, чтобы позволить СМИ попасть в Покровск. Анализируя этот месседж американские аналитики Института изучения войны отметили, что Путин таким образом стремится заявить, что Россия не является препятствием для мирного процесса.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

При этом в ISW не подтверждают, что российские войска окружили Покровск или Купянск.

"Путин, вероятно, пытается использовать предложение о микропрекращении огня, чтобы показать, что Россия заинтересована в прекращении огня, особенно с учетом того, что Россия публично отвергла предложенное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня на текущей линии фронта", — отмечают аналитики.

При этом эксперты указывают, что предложенное Владимиром Путиным прекращение огня было бы постановочной возможностью для СМИ представить ситуацию в выгодном для России свете.

Аналитики подчеркивают, Путин объявил об этом предложении, чтобы привлечь внимание к своим преувеличенным заявлениям о российском прогрессе в Покровске.

"Путин, вероятно, считает, что Украина не согласится на это странное и неискреннее предложение, подкрепляя давнюю кремлевскую версию о том, что Украина является препятствием к миру", — отмечают в ISW.

